LE IDEE / L’IMMIGRAZIONE, E DESTRA E SINISTRA SECONDO MARCO RIZZO

(Rdl) ________________ Dichiarazione di Marco Rizzo, ex Democrazia Sovrana e Popolare, appena lasciata, ora ‘Per l’Italia di domani’ in fase costituente, già parlamentae ed europarlamentare di Rifondazione Comunista e di Comunisti italiani, nell’ intevista di Davide Depascale, su ‘LO SPIFFERO’, quotidiano torinese on line diretto da Bruno Babando, di oggi 8 agosto 2026 _____________

“La nostra idea è che il ceto medio di questo paese e la classe lavoratrice vengono abbattuti con l’esercito industriale di riserva. Attraverso i migranti abbattono i diritti dei lavoratori e cancellano lo stato sociale. Questa è un’operazione delle grandi multinazionali: schiacciare verso il basso i lavoratori, i popoli, usare come lumpenproletariato, come diceva Carlo Marx, il sottoproletariato che arriva dagli altri paesi, ed esaltare i profitti dei grandi gruppi economici e finanziari.

Allora, se questo è vero, il conflitto non è più tra destra e sinistra, fascismo, antifascismo, comunismo, anticomunismo. Il conflitto attuale oggi è tra il popolo, inteso unione di piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, partite Iva, professionisti e lavoratori tutti, contro l’élite economica e finanziaria: è un conflitto verticale, non più orizzontale”

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