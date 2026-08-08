CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI SUL LITORALE SALENTINO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ____________

SERVIZI STRAORDINARI SUL LITORALE SALENTINO: ARRIVANO LE E-BIKE PER LE AREE PEDONALI E I REPARTI A CAVALLO PER LE ZONE RURALI.



Con l’avvio del picco stagionale e il massiccio afflusso turistico che interessa il Salento, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ha predisposto un potenziamento straordinario dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, adeguato all’aumento delle presenze sulla costa ionica e adriatica.

Il piano operativo, coordinato sul campo dalla Compagnia Carabinieri di Campi Salentina guidata dal Capitano Alessio Fagotto, vede l’impiego sinergico delle Stazioni locali, del NORM e dei reparti specializzati dell’Arma per garantire la massima sicurezza e vicinanza alla cittadinanza.

A Porto Cesareo, tra le località a più alta intensità turistica della provincia, il dispositivo di prevenzione territoriale è stato integrato con il supporto dei militari dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”.

Tra le principali novità operative figurano le nuove biciclette a pedalata assistita. L’impiego delle e-bike consente alle pattuglie di percorrere con tempestività e flessibilità il lungomare, le piazze e le aree pedonali a maggior concentrazione di visitatori, assicurando un contatto immediato con cittadini ed esercenti.

A partire dalla prossima settimana, la sorveglianza si estenderà anche all’entroterra e alle zone di valore naturalistico. Le aree rurali, le campagne e le pinete del territorio salentino saranno perlustrate dai militari del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma.

L’impiego dei reparti a cavallo permetterà di pattugliare in modo capillare i sentieri e le aree impervie non raggiungibili dai tradizionali veicoli a motore, garantendo la tutela dell’ambiente e la prevenzione dei reati nelle zone più isolate.



Lecce, 8 agosto 2026

Category: Cronaca