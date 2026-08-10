DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 10 AGOSTO 2026

RITORNA LO STORICO GIORNALE SATIRICO, RILANCIATO DAL SUO FONDATORE RUGGERO VANTAGGIATO, CHE, QUEST’ANNO, ‘AVVELENATO’ PER GLI SCAVI, APRE CON FRANCESCO GUCCINI

(g.p.) ________________ “Sono mortificato: nell’età dei computer e dei social che hanno rivoluzionato il mondo dell’informazione, sulla vicenda della fortezza bizantina di piazza Sant’Oronzo non c’è stato un consigliere comunale di Lecce, né di destra, né di sinistra, che abbia non dico denunciato, come ha fatto io, la truffa, ma almeno abbia messo in dubbio […]