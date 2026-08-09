NONOSTANTE IL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI MILANO, C’E’ ANCORA CHI VORREBBE TENERE IN FUNZIONE LO STABILIMENTO EX ILVA. UN BAMBINO AMMALATO SI RIVOLGE A DECARO: “Perché vuoi tenere il mostro ancora aperto?”

(Rdl) _______________ “Perché vuoi tenere il mostro ancora aperto?“.

E’ la domanda rivolta al presidente della Regione Puglia Antonio Decaro in una lettera e in un videomessaggio diffuso dall’associazione Genitori Tarantini da Andrea, 13 anni, affetto da una rara malattia e uno degli undici ricorrenti, con la mamma Simona Peluso che hanno promosso l’azione legale contro l’ex Ilva a livello internazionale, fino al provvedimento del 27 luglio scorso con cui la Corte d’Appello di Milano ha imposto la chiusura dell’area a caldo entro il 28 ottobre, per l’amianto e le emissioni di polveri sottili oltre i limiti.



“Caro presidente della Regione, mi chiamo Andrea e sono il più piccolo degli undici ricorrenti che hanno vinto a Milano. Io ci sono stato a tutte le udienze, aspettando nei corridoi del Tribunale…

Per il mio problema di salute conosco il reparto dell’ospedale di Tranto dove i bambini e i ragazzi come me sono curati, alcuni hanno perso tutti i capelli, altri non li ho più visti, mia madre mi ha detto che ora sono angeli, ma io so cosa significa, sono grande oramai…

Avevo scritto nel 2021 all’allora sindaco Rinaldo Melucci sulla chiusura dell’Ilva e mi aveva promesso che un giorno mi avrebbe incontrato ma poi non l’ha mai fatto, ora io scrivo a te, perché mi hanno detto che sei stato un bravo sindaco. Perché non incontri gli avvocati che per me sono come zii? A te non importa?

…Noi piccoli tarantini abbiamo paura di diventare angeli”.

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L’APPROFONDIMENTO nel nostro articolo del 27 luglio scorso

LA RICERCA nel nostro articolo del 6 gennaio 2023





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