GIOVANE DI UGENTO USCITO DA CASA IN BICI RITROVATO MORTO IN SERATA

(Rdl) ___________________ Era uscito in bici ieri mattina, domenica 9 agosto. Nel pomeriggio, non avendolo visto rientare, i famigliari hanno dato l’allarme e sono scattate le ricerche. In serata, è stato trovato il corpo senza vita ai margini della carreggiata della provinciale fra Ugento e Racale. La bici era nelle vicinanze, ammaccata.

E’ morto così Daniele Congedi, 28 anni, di Ugento.

La Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’indagine, la prima ipotesi investigastiva è che lo sfortunato giovane sia stato travolto da un automobilista pirata.

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