banner ad
banner ad

ARCHIVIATE LE AMICHEVOLI, CON IL MERCATO INCOMPLETO E LA DIRIGENZA DA RIDEFINIRE, IL LECCE ALLA PRIMA PARTITA UFFICIALE DELLA STAGIONE IN COPPA ITALIA A PALERMO LUNEDI’ 17

| 10 Agosto 2026 | 1 Comment

(Rdl) ________________ Ieri mattina, domenica 9 agosto, seduta di allenameto per il Lecce e poi a pomeriggio partita amichevole contro il Monopoli, squadra di serie C (nella foto), sul terreno del centro sportivo di San Pietro in Lama.

Poco più di un altro allenamento giocato, filato via fra schemi da provare e rare emozioni. Per quel che conta, il risultato è stato una vittoria per 1 a 0, con gol del neo arrivato – per ora l’unico – Geubbels.

Questo il tabellino:

Lecce: Falcone (24’st Penev), Gaspar (17’st Jean), N’Dri (17’st Esteban), Geubbels (1’ st Stulic), Veiga (24’ Kovac), Gallo (17’st Ndaba), Coulibaly (17’st Gorter), Tiago Gabriel (1’ st Siebert), Pierotti (17’st Gandelman), Ngom (24’st Fofana), Maleh (1’ st Laerke). A disposizione: Lupo.

Monopoli: Tommasi (1’st Albertazzi), Greco (24’ st Paukstys), Angileri (7’st Olivieri), Oyewale (34’ st Puccio), Cortinovis (24’st Gioielli), Longo (24’ st Sardo), Valenti (24’st Cerretti), Piccinini (34’ st Calvano), Colombara (45’st Di Bari), Battocchio (24’st Scipioni), Fall (24’st Capone). A disposizione: De Michele, Calcagni, Di Santo. A disposizione: De Michele, Calcagni, Di Santo.

Non hanno preso parte alla gara: Berisha, Kaba, Onyemachi e Ubani.

La preparazione dei giallorossi riprenderà mercoledì 12 con un allenamento nel pomeriggio a Martignano, in vista del primo appuntamento ufficiale della stagione: la sfida a eliminazione diretta per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Palermo in programma allo stadio Renzo Barbera lunedì 17 alle 21.15 live in chiaro su Italia 1 Mediaset.

________________-

LA RICERCA nel nostro articolo del 7 agosto scorso

L’U.S. DOPO LE DIMISSIONI DI MENCUCCI: “gli avvicendamenti, dinamiche fisiologiche”

Category: Sport

About the Author ()

Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. U.S. Lecce - tramite mail ha detto:
    10 Agosto 2026 alle 13:36

    L’U.S. Lecce comunica che il CdA odierno, come preannunciato, ha preso atto delle dimissioni del Dott. Mencucci e, all’unanimità, ha deciso di guidare questa fase della gestione tramite una redistribuzione interna delle deleghe.
    Le determinazioni sulla futura governance saranno invece assunte in una fase successiva.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
»