ARCHIVIATE LE AMICHEVOLI, CON IL MERCATO INCOMPLETO E LA DIRIGENZA DA RIDEFINIRE, IL LECCE ALLA PRIMA PARTITA UFFICIALE DELLA STAGIONE IN COPPA ITALIA A PALERMO LUNEDI’ 17
(Rdl) ________________ Ieri mattina, domenica 9 agosto, seduta di allenameto per il Lecce e poi a pomeriggio partita amichevole contro il Monopoli, squadra di serie C (nella foto), sul terreno del centro sportivo di San Pietro in Lama.
Poco più di un altro allenamento giocato, filato via fra schemi da provare e rare emozioni. Per quel che conta, il risultato è stato una vittoria per 1 a 0, con gol del neo arrivato – per ora l’unico – Geubbels.
Questo il tabellino:
Lecce: Falcone (24’st Penev), Gaspar (17’st Jean), N’Dri (17’st Esteban), Geubbels (1’ st Stulic), Veiga (24’ Kovac), Gallo (17’st Ndaba), Coulibaly (17’st Gorter), Tiago Gabriel (1’ st Siebert), Pierotti (17’st Gandelman), Ngom (24’st Fofana), Maleh (1’ st Laerke). A disposizione: Lupo.
Monopoli: Tommasi (1’st Albertazzi), Greco (24’ st Paukstys), Angileri (7’st Olivieri), Oyewale (34’ st Puccio), Cortinovis (24’st Gioielli), Longo (24’ st Sardo), Valenti (24’st Cerretti), Piccinini (34’ st Calvano), Colombara (45’st Di Bari), Battocchio (24’st Scipioni), Fall (24’st Capone). A disposizione: De Michele, Calcagni, Di Santo. A disposizione: De Michele, Calcagni, Di Santo.
Non hanno preso parte alla gara: Berisha, Kaba, Onyemachi e Ubani.
La preparazione dei giallorossi riprenderà mercoledì 12 con un allenamento nel pomeriggio a Martignano, in vista del primo appuntamento ufficiale della stagione: la sfida a eliminazione diretta per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Palermo in programma allo stadio Renzo Barbera lunedì 17 alle 21.15 live in chiaro su Italia 1 Mediaset.
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LA RICERCA nel nostro articolo del 7 agosto scorso
Category: Sport
L’U.S. Lecce comunica che il CdA odierno, come preannunciato, ha preso atto delle dimissioni del Dott. Mencucci e, all’unanimità, ha deciso di guidare questa fase della gestione tramite una redistribuzione interna delle deleghe.
Le determinazioni sulla futura governance saranno invece assunte in una fase successiva.