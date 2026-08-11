banner ad
banner ad

UN ALTRO CASO DI VIOLENZE IN FAMIGLIA

| 11 Agosto 2026 | 0 Comments

(Rdl) ________________ Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 40 anni di Grottaglie, accusato di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate nei confronti della convivente.

Era ricercato da domenica sera, quando si sarebbe reso protagonista di un nuovo episodio di violenza: il danneggiamento dell’auto della donna, dopo che lei aveva presentato denuncia nei suoi confronti.

E’ stato fermato alla stazione di Brindisi, poco prima di salire su un treno per Milano. Si trova ora nel carcere di Brindisi (nella foto).


   

Category: Cronaca

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«