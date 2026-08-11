UN ALTRO CASO DI VIOLENZE IN FAMIGLIA
(Rdl) ________________ Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 40 anni di Grottaglie, accusato di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate nei confronti della convivente.
Era ricercato da domenica sera, quando si sarebbe reso protagonista di un nuovo episodio di violenza: il danneggiamento dell’auto della donna, dopo che lei aveva presentato denuncia nei suoi confronti.
E’ stato fermato alla stazione di Brindisi, poco prima di salire su un treno per Milano. Si trova ora nel carcere di Brindisi (nella foto).
Category: Cronaca