GIOVANE DI UGENTO MORTO / SVILUPPI

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LA PROTEZIONE CIVILE DI ALLISTE ha affidato il dolore dei volontari, dei quali Daniele Congedi faceva parte, ad un post su Facebook:

“L’opera del volontario è servire e non perdersi. Oggi siamo perdenti e sconfitti. Avremmo voluto trovarti e sentirci felici. Si, sulla strada del tuo ritorno, qualcuno ha distrutto i tuoi sogni e spaccato il cuore di tutti coloro che ti hanno amato. Non ci saremmo mai sentiti stanchi. Oggi feriti e sconfitti. Riposa in pace Daniele”.

Intanto ieri sera il presunto pirata della strada, un giovane di 22 anni anch’egli di Ugento, si è presentato spontaneamente dai Carabinieri assistito da un legale. Nelle ore precedenti gli inquirenti avevano individuato la sua auto ed erano risaliti alla sua identità. Dopo la deposizione, risulta indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

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LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

Category: Cronaca