DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 12 AGOSTO 2026

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 12 agosto 2026.

S. Giovanna Francesca de Chantal.

A Lecce festeggia oggi il suo compleanno la nostra amica Fabiana Quarta: tanti affettuosi auguri!

E auguri a Nardò al sindaco Pippi Mellone, che oggi compie 42 anni.

Da questa sera siamo in Luna Nuova.

Questa fase è un momento di passaggio e grande trasformazione, caratterizzato da una forte energia rinnovatrice.

Ad esempio, chi digiuna in luna nuova, previene molte malattie poiché il corpo ha una maggiore capacità di disintossicarsi; è il giorno più propizio per liberarsi dalle cattive abitudini; alberi malati, dopo la potatura (che deve avvenire in luna calante), possono guarire.

Lo stesso tipo di energie della luna nuova si possono ritrovare nella donna nei giorni di flusso mestruale: sono giorni di rilascio di energie e trasformazione, in cui l’energia fisica e quella mentale sono al minimo, affiorano le emozioni e l’estrema sensibilità che caratterizza questi giorni può rendere il mondo esterno troppo pesante da affrontare.

1976. Durante la Guerra civile libanese a Tel al-Zaatar, zona di rifugiati palestinesi nella zona nordorientale di Beirut, gestita dall’ Onu, che ospitava circa sessantamila rifugiati, ne vengono massacrati tremila durante l’assedio finale del campo profughi da parte delle milizie cristiane.

Proverbio salentino: LU FUECU A DU CATE FACE CCHIU DANNU

Il fuoco dove cade fa più danno.

L’amico ti può consigliare di andare via da un posto che sta diventando pericoloso, ma se tu non ti vuoi spostare l’amico può solo citarti il proverbio di cui sopra.

Come dire: a me spiace perché mi sei amico, ma il danno maggiore viene fatto a te.

Category: Costume e società