GIOVANE FERITO A COLPI DI PISTOLA / SVOLTA NELLE INDAGINI

(RdL) __________________ Svolta nelle indagini sulla sparatoria in un parcheggio sulla litoranea di Marina di Pulsano nella notte di San Lorenzo. I Carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto autore. Si tratta di un ragazzo di 17 anni di Taranto. Accusato di tentato omicidio, si trova ora in una struttura per monori di Lecce.

Le indagini sono ancora in corso, per identificare il complice che lo aveva accompagnato in moto e le ragioni che che lo hanno indotto a sparare, al di là della prima ipotesi, in corso di verifica, che si sia trattato di una lite degenerata.

La vittima è ancora all’ospedale Aantissima Annunziata di Taranto: è stato operato e non è in pericolo di vita.

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

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