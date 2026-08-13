SEI PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE DI LECCE PER PERSONE “PERICOLOSE”

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Report della Questura di Lecce ________________

Polizia di Stato: emessi dal Questore di Lecce sei fogli di via per furti ed estorsioni nel Salento

Nell’ambito della strategia di prevenzione dei reati, il Questore di Lecce, dr. Giampietro Lionetti ha emesso sei fogli di via obbligatori nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.

I primi tre provvedimenti riguardano tre residenti a Brindisi, rispettivamente di 22, 30 e 34 anni, per i quali è stato disposto il divieto di ritorno nel Comune di Gallipoli per la durata di quattro anni. La misura scaturisce dalle indagini condotte dal Commissariato di P.S. di Gallipoli, supportate dalla visione dei filmati di videosorveglianza. I tre sono stati denunciati per furto aggravato in concorso, continuato e tentato, in relazione a una serie di episodi avvenuti a Gallipoli nel febbraio 2025: il furto di svariati componenti e accessori da una Fiat 500 Abarth all’interno del piazzale di un’autofficina e l’asportazione di una Fiat 500 L la notte del 20 febbraio; il tentativo di furto di un’altra Fiat 500 L nel pomeriggio dello stesso giorno, bloccato dall’intervento di alcuni passanti; e un’intrusione all’interno di un’officina la notte del 26 febbraio, interrotta dall’allarme e dal rapido arrivo delle forze dell’ordine.

Un quarto foglio di via, con divieto di ritorno nel Comune di Ugento per tre anni, è stato emesso dal Questore su proposta dei Carabinieri nei confronti di un 51enne di Taviano. L’uomo è stato raggiunto l’8 agosto 2025 dall’avviso di conclusione delle indagini per i reati di estorsione in concorso e favoreggiamento personale. La vicenda trae origine dalla denuncia presentata nel luglio 2024 da un cittadino a cui era stata rubata l’auto a Fontanelle di Ugento: il 51enne si era presentato presso l’esercizio commerciale della vittima pretendendo 800 euro per la restituzione del mezzo, somma poi consegnata a due complici rimasti ignoti. Lo stesso si è inoltre reso responsabile di favoreggiamento per aver reso false dichiarazioni volte ad agevolare i complici.

Il quinto provvedimento, proposto sempre dall’Arma dei Carabinieri, riguarda un 21enne di Galatina, a cui è stato vietato il rientro nel Comune di Novoli per tre anni. Il giovane è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri di Lecce per furto aggravato in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale. La notte del 13 aprile 2026, insieme a due complici, si era introdotto in una sala slot di Novoli asportando con un flex una macchinetta cambiamonete, poi caricata su un’auto con targhe alterate. Seguito il segnale GPS dell’apparecchio, i Carabinieri hanno intercettato il veicolo nei pressi di Carmiano; al termine di un inseguimento prima in auto e poi a piedi, il 21enne è stato bloccato e condotto in carcere.

Il sesto e ultimo foglio di via vieta ad un 28enne di Bari il ritorno nel Comune di Gallipoli per tre anni. La proposta, formulata dal Commissariato di Gallipoli, deriva dalla denuncia a carico del giovane per furto e furto in abitazione aggravati in concorso. L’attività investigativa, condotta in collaborazione con la Squadra Mobile di Bari a seguito di fatti avvenuti il 9 gennaio 2025, ha permesso di accertare che il 28enne e altri soggetti avevano sottratto le chiavi di un’auto nel parcheggio dell’ospedale di Gallipoli per poi risalire all’indirizzo della vittima e perpetrare il furto nella sua abitazione.

Lecce, 13 agosto 2026

Category: Cronaca