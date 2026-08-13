Report della Questura di Brindisi ________________

Polizia di Stato: Controlli straordinari a Ostuni. 114 persone identificate e denunciato un ventiseienne per porto di coltello.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Proseguono i controlli straordinari del territorio disposti dal Questore di Brindisi, finalizzati a garantire una sempre maggiore sicurezza durante l’estate.

L’attività straordinaria di controllo del territorio ha visto l’impegno, nella notte di martedì, di un articolato servizio interforze con la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.

Ai menzionati servizi hanno preso parte, in particolare, i poliziotti del Commissariato di Ostuni, personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, la Polizia Scientifica e l’unità cinofila della Polizia di Frontiera di Brindisi.

Nel corso dell’attività nel centro storico della Città Bianca e presso la marina, in un noto comprensorio turistico privato dello stesso comune, sono state identificate 114 persone e controllati 3 esercizi pubblici.

Un giovane ostunese è stato denunciato per porto di coltello. Quest’ultimo è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro a seguito della perquisizione del suo veicolo. Inoltre i poliziotti hanno anche proceduto alla contestazione di due sanzioni amministrative per uso personale di stupefacenti.

Durante i controlli in una delle citate attività commerciali, site nel cuore del centro storico della città, sono emerse alcune irregolarità amministrative, ora al vaglio degli uffici competenti.

A seguito degli ulteriori accertamenti saranno elevate le eventuali relative sanzioni amministrative.

L’attività di controllo proseguirà anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire una presenza costante delle forze dell’ordine e rafforzare il presidio di sicurezza sul territorio durante la stagione estiva.

Brindisi, 13.08.2026

Category: Cronaca