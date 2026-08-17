CARBONATO DI STRONZIO PER FUOCHI D’ARTIFICIO E RAZZI SEGNALETICI

Non troverete lo stronzio come metallo in giro nella vita di tutti i giorni. Ma i suoi composti sono utilizzati in svariate cose, dagli schermi televisivi al dentifricio, fino ai fuochi d’artificio che vedete.

La produzione di fuochi d’artificio e razzi segnaletici di colore rosso brillante è probabilmente l’uso più noto dello stronzio. Composti come il nitrato di stronzio in polvere e il carbonato di stronzio in polvere bruciano con una fiamma rossa splendente, talvolta cremisi o scarlatta.

Durante la Prima Guerra Mondiale, lo stronzio veniva utilizzato per realizzare luci di segnalazione, fuochi d’artificio e razzi luminosi. Ancora oggi, circa il 30 % dei composti dello stronzio è destinato ai fuochi d’artificio. Se mai vedrete fuochi d’artificio viola, probabilmente contengono sale di stronzio combinato con sale di rame (che emette luce blu).

Alluminato di stronzio per materiali fosforescenti a lunga durata

Lo stronzio non produce solo luce rossa, ma può anche brillare di verde o di blu. Ciò è merito di un altro composto chiamato alluminato di stronzio. Questa sostanza assorbe e immagazzina la luce, per poi rilasciarla lentamente al buio, emettendo un bagliore verde o blu di lunga durata.

È atossico, sicuro e non contiene materiali radioattivi. Questo gli conferisce un notevole vantaggio rispetto ad altri materiali fosforescenti come il solfuro di zinco o il radio. Oggi è il materiale luminescente ad alte prestazioni più utilizzato in assoluto, presente in cartelli di sicurezza, indicatori di uscite di emergenza, giocattoli che brillano al buio, orologi, articoli per la casa, manufatti in ceramica, etichette industriali e molto altro.

Stronzio per schermi elettronici

I principali composti dello stronzio utilizzati negli schermi sono il carbonato di stronzio e l’ossido di stronzio. Vengono impiegati in due diverse tecnologie di schermi: i display LCD e i vecchi tubi catodici (CRT).

Nei substrati di vetro per schermi LCD si utilizza carbonato di stronzio ad alta purezza o di grado elettronico. Grazie alle proprietà fisiche e chimiche uniche dello stronzio, questo contribuisce a migliorare la trasparenza, la stabilità e la resistenza meccanica del vetro.

Nei vecchi schermi CRT si utilizza l’ossido di stronzio. È un ingrediente chiave del vetro del pannello frontale. Assorbe le radiazioni a raggi X generate quando i fasci di elettroni colpiscono lo schermo, contribuendo al contempo a migliorare la nitidezza dell’immagine.

Ma con l’avvento dei display a schermo piatto – come gli LCD ad alta definizione e gli schermi al plasma – che hanno sostituito i voluminosi televisori a tubo catodico, la domanda mondiale di stronzio è diminuita.

Ferrite di stronzio per magneti potenti

La ferrite di stronzio è un materiale ceramico prodotto a partire da ossidi di stronzio e ferro. Viene utilizzata per realizzare magneti permanenti economici e stabili. Le guarnizioni magnetiche sulla porta del vostro frigorifero o gli altoparlanti della vostra auto? Potrebbero benissimo contenere ferrite di stronzio.

Cloruro di stronzio per la cura dei denti

Se avete mai usato un dentifricio per denti sensibili, probabilmente avete già avuto a che fare con lo stronzio. Alcuni dentifrici formulati per denti sensibili aggiungono cloruro di stronzio. Agisce sigillando i minuscoli tubuli esposti nella dentina, contribuendo a bloccare stimoli esterni come freddo, caldo o sapori acidi, riducendo così quella fitta di sensibilità.

Per concludere

Con il rapido avanzamento della tecnologia, continuano a emergere nuovi usi per lo stronzio. Ad esempio, la polvere di stronzio può migliorare le prestazioni delle batterie, aumentare la densità di accumulo energetico, migliorare le leghe di stronzio e alluminio e contribuire al trattamento dei gas di scarico dei motori a benzina. Ecco perché sta gradualmente trovando spazio in settori emergenti come leghe, optoelettronica, pigmenti, cariche, inchiostri, ceramiche smaltate allo stronzio, produzione elettrolitica di zinco e metallurgia.

Stanford Advanced Materials (SAM) offre un’ampia gamma di composti di stronzio per soddisfare tutti i tipi di esigenze industriali.

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