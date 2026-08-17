DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 17 AGOSTO 2026

Buongiorno!

Oggi è lunedì 17 agosto 2026. La Chiesa festeggia Santa Beatrice.

Buon onomastico alle nostre amiche e alle nostre lettrici che portano questo nome, indissolubilmente legato alla memoria dantesca: colei che dà la beatitudine.

Mogol compie 90 anni. Il più grande paroliere della musica italiana festeggia oggi un traguardo straordinario. Le sue canzoni hanno fatto sognare intere generazioni, scrivendo pagine indimenticabili accanto a Lucio Battisti e ai più grandi artisti del nostro Paese.



A Lecce la manager editoriale Giorgia Meo compie 39 anni: buon compleanno!

Le giornate di luce si sono accorciate di una ventina di minuti all’ alba e al tramonto rispetto al mese precedente.

L’umile, diffusissimo, notissimo, soprattutto in cucina, prezzemolo, ha anche altre straordinarie proprietà.

Soprattutto se consumato crudo – quindi è meglio aggiungerlo ai piatti a fine cottura – rallenta l’incecchiamento dele cellule; favorisce la digestione; è diuretico, per i molti sali minerali che contiene; rende più fluida la circolazione del sangue e ripulisce vene e arterie.

Le radici della piante cotte – 60 gr in 1 l d’acqua – hanno effetti diuretici e depurano il sangue. Le foglie, schiacciate e pestate, oppure il succo che se ne può estrarre, danno sollevo a ecchimosi ed a punture di insetti.

Come oggi, ventotto anni fa, nel 1998, il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto “relazioni fisiche improprie” con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Lo stesso giorno ammette davanti alla nazione di aver “fuorviato il popolo” circa la sua relazione. Il ‘pompino’ più famoso della Storia… Per giunta, a lungo negato in seguito e per la mentalità puritana americana una bugia in pubblico è anche peggiore di un momento di debolezza umana a sfondo sessuale extraconiugale, già di per sè ritenuto disdicevole. Ma riuscirà a rimanere al suo posto.

Proverbio salentino: LI DIFETTI TE LA ZITA SE MUCCIANU CU LA DOTE

I difetti della sposa si coprono con la dote.

Quindi, come il marito passa sopra i difetti della donna che ha sposato perché ricca, così nella vita, tante volte si fa finta di non vedere le storture e le ingiustizie in virtù del proprio tornaconto.

Category: Costume e società