INCENDIO NELLA ZONA DI SAN CATALDO, FRA LECCE CITTA’ E LA MARINA

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Ieri domenica 16 agosto c’è stato un incendio di vaste dimensioni a San Cataldo, marina di Lecce, una zona già ripetutamente presa di mira sia quest’anno, sia negli anni scorsi. Scoppiate nel pomeriggio, fra Lecce città e la marina, le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco prontamente intervenuti solo a sera. Hanno distrutto decine di ettari di vegetazione e hanno labito anche le case di alcune vie, generando preoccupazione fra i residenti. I disagi maggiori per gli anziani opsiti di una residenza sanitaria assistita, che sono stati tenuti sotto costante osservazione. Fortunatamente non ci sono stati nè feriti, nè altri danni materiali.

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LA RICERCA nel nostro articolo del 13 agosto scorso

Category: Cronaca