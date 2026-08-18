COMPLIMENTI AGLI AMICI TIFOSI GEMELLATI ROSANERO, ONORE AL MERITO PER IL PALERMO, CHE ELIMINA DALLA COPPA ITALIA UN LECCE DELUDENTE

(Rdl) ________________ Ieri notte, lunedì 17 agosto, al Renzo Barbera, in un’atmosfera di sontuoso entusiamo per un Palermo che ha fatto una campagna acquisti straordinaria e guarda con rinnovata fiducia alla promozione nella massima divisione, il Lecce perde malamente 2 a 0 e va subito fuori dalla Coppa Italia. Alla prima partita ufficiale della stagione, prima sconfitta e primo obiettivo fallito, per giunta senza segnare, nemmeno a porta vuota, come è riuscito a fare il neo e per ora unico acquisto Geubbels, deludente. Male anche Maleh, ritornato alla base con la teorica promozione a titolare, subito smentita. In difesa, due errorri – orrori di leggerezza, danno nel primo tempo ai padroni di casa la possibilità di un doppio vantaggio del resto ampiamente meritato per una supremazia netta. Nella ripresa, i Giallorossi provano a reagire e costruiscono quanto basta, per sprecare poi quanto costruito.

Complimenti agli amici – gemellati rosanero e andiamo avanti, il prossimo fine settimana è già campionato, speriamo di rivederci l’anno prossimo di questi tempi in serie A. Già, noi speriamo di rimanerci. Speriamo…

IL TABELLINO

Palermo: Joronen (5′ Fortin), Augello, Palumbo (46′ Hernani), Segre, Vavassori, Ranocchia (77’ Estevez), Johnsen (62′ Strefezza), Pohjanpalo (46′ Le Douaron), Pierozzi, Peda, Ceccaroni.

A disposizione: Nespola, Bani, Bozzolan, Balsamo, Cassandro, Barba, Magnani.

Lecce: Falcone, Gaspar, N’Dri, Maleh (46 st Stulic), Veiga, Gallo, Coulibaly (88′ Kaba), Tiago Gabriel, Pierotti (73′ Laerke), Geubbels (83′ Esteban), Ngom (73′ Gorter).

A disposizione: Lupo, Penev, Ndaba, Fofana, Gandelman, Jean.

Marcatori: 15’ Vavassori, 42’ Pohjanpalo

Ammoniti: 20’ Palumbo, 35’ Coulibaly.

Arbitro: Alberto Ruben Arena sez. di Torre Del Greco

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