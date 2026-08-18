LATITANTE RICONOSCIUTO E CATTURATO A CASTRIGNANO DEL CAPO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ________________

LIBERO DAL SERVIZIO AL SUPERMERCATO, RICONOSCE UN RICERCATO: CARABINIERE DI TAURISANO ALLERTA I COLLEGHI E FA SCATTARE L’ARRESTO

A Castrignano del Capo un 52enne, ricercato per espiare oltre due anni di carcere, è stato riconosciuto da un militare dell’Arma fuori servizio. Determinante la sua conoscenza del territorio e il tempestivo intervento dei Carabinieri della locale Stazione.

Un Carabiniere libero dal servizio, una conoscenza approfondita del territorio e un riconoscimento avvenuto quasi per caso. È così che, nella mattinata di ieri, a Castrignano del Capo, è stato individuato un 52enne del posto destinatario di un ordine di carcerazione.

Il militare, in forza alla Stazione Carabinieri di Taurisano, si trovava all’interno di un supermercato quando ha riconosciuto l’uomo, già noto per precedenti vicende giudiziarie. Avendo contezza del provvedimento restrittivo pendente a suo carico, ha immediatamente allertato i colleghi della Stazione Carabinieri di Castrignano del Capo, fornendo loro le indicazioni necessarie per raggiungere il luogo. I militari sono intervenuti tempestivamente e hanno proceduto alla compiuta identificazione dell’uomo, dando esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari. Il 52enne dovrà espiare una pena residua complessiva di 2 anni, 3 mesi e 25 giorni di reclusione, risultante dal cumulo di pene per i reati di tentato furto aggravato ed evasione, commessi nel 2022.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’episodio rappresenta un ulteriore esempio di come la capillare conoscenza del territorio e la presenza dell’Arma nella comunità possano risultare determinanti anche in circostanze del tutto casuali: in questo caso, è stato proprio il riconoscimento effettuato da un Carabiniere libero dal servizio a consentire di attivare rapidamente l’intervento dei colleghi e dare esecuzione al provvedimento pendente.



Lecce, 18 agosto 2026



Category: Cronaca