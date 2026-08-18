BENI MOBILI E IMMOBILI SEQUESTRATI A DETENUTO PER TRAFFICO DI DROGA

Report della Questura di Lecce ______________

Lecce: eseguito dalla Polizia di Stato sequestro patrimoniale per oltre 350.000 euro.

​Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro di prevenzione patrimoniale emesso dal Tribunale di Lecce – Sezione Riesame e Misure di Prevenzione – su proposta congiunta del Questore della provincia di Lecce e del Procuratore della Repubblica.

​L’operazione, condotta dagli agenti della Sezione Misure Patrimoniali, incardinata presso la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Lecce, si inserisce nel quadro delle attività volte al contrasto dei patrimoni illecitamente accumulati dalla criminalità organizzata locale.

​Il destinatario della misura è un leccese attualmente detenuto, riconosciuto dal profilo giudiziario come soggetto a pericolosità sociale generica e qualificata. Gli esiti delle più recenti indagini ne evidenziano il ruolo di figura di spicco nel narcotraffico, attivo come referente per l’approvvigionamento di ingenti quantitativi di stupefacenti destinati alle piazze dello spaccio del nord e del sud Salento, contigue ad ambienti della Sacra Corona Unita.

​Le minuziose indagini economico-patrimoniali della Divisione Anticrimine hanno rilevato una netta sproporzione tra i redditi dichiarati e l’effettivo patrimonio accumulato dall’uomo. Gli accertamenti hanno dimostrato come l’indagato abbia incrementato le proprie disponibilità personali e imprenditoriali reinvestendo i proventi delle attività illecite, facendo ricorso anche all’intestazione fittizia di beni a favore di propri congiunti.

​Il sequestro, finalizzato alla successiva confisca, ha interessato un patrimonio del valore complessivo stimato in circa 350.000 euro, comprensivo di:

​1 villa con piscina in fase di completamento, situata a San Donato di Lecce;

​1 locale commerciale adibito a bar con annesso deposito, situato a Lecce;

rapporti bancari e postali per un valore di circa 245.000 euro.

​L’odierno risultato operativo conferma la costante azione delle Istituzioni nell’aggressione ai patrimoni di provenienza illecita, con l’obiettivo di tutelare l’economia legale e l’interesse pubblico in conformità con le direttive ministeriali.

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Lecce, 18 agosto 2026.

Category: Cronaca