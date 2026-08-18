SCOPERTE CENTINAIA DI DOSI DI DROGA IN ARRIVO AL PORTO DI BRINDISI
(Rdl) ________________ L’altro giorno i militari della Guardia di Finanza di Brindisi hanno sequestrato centinaia di dosi di droga trovate in un minivan in arrivo al porto proveniente dalla Grecia ed hanno arrestato i due uomini di nazionalità tedesca che vi erano a bordo.
La droga, scoperta anche grazie al fiuto del cane Kyr, erameticolosamente confezionata in bustine, flaconi ed involucri, era di vario tipo: dalla ketamina alle amfetamine, dai francobolli di LSD alle pasticche di ecstasy fino alla wax, una sostanza resinosa nota come “miele dello sballo”, con concentrazioni di THC cinque volte superiori alla comune marijuana.
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