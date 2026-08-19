ANZIANO MUORE IN CAMPAGNA A NARDO’ AGGREDITO DA DUE ROTTWEILER

(Rdl) _________________ Un anziano di 72 anni, Giuseppe Pampo, di Leverano, è morto questa mattina nella sua campagna di Nardò, aggredito da due cani Rottweiler.

Lo hanno scoperto i parenti, che, non vedendolo rientrare, erano andati a cercarlo nei terreni che curava.

Il corpo era ormai senza vita, i cani ancora vicini.

Scattato l’allarme, sono arrivati i Carabinieri del Comando Stazione di Nardò (nella foto), che hanno avviato le indagini per stabile con precisione che cosa sia successo, chi sia il propietario dei due cani e perché essi si trovassero liberi.

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