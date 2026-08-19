CAMPI SALENTINA, DUE DENUNCIATI CON L’ACCUSA DI FURTO IN APPARTAMENTO
(Rdl) __________________ I Carabinieri di Campi Salentina hanno individuato e denunciato a piede libero i due presunti responsabili di un furto commesso in un’abitazione lo scorso 2 agosto. Si tratta di un uomo di 52 anni e di un giovane di 25, entrambi residenti in paese e con precedenti.
Alla proprietaria, un’anziana di 76 anni, erano stati rubati monili in oro e altri oggetti preziosi, per un valore stimato in circa 160 mila euro.
I militari ne hanno recuperato la maggior parte, trovata durante la perquisizione domiciliare di uno degli indagati, insieme a 17 grammi di cocaina e 5 di marijuana.
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