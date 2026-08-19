GALLIPOLI, ARRESTO PER TENTATO FURTO

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​L’altra sera, in località Punta della Suina, agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Gallipoli hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 43enne di Presicce, con precedenti, già destinatario di un foglio di via obbligatorio, con l’accusa di tentato furto di un’autovettura nel parcheggio di uno stabilimento balneare.

​E’ stato notato e bloccato, mentre era intento a forzare un veicolo, da un Carabiniere di Forenze libero dal servizio, che ha prontamente allertato il numero unico di emergenza 112.

​Giunti sul luogo dell’evento, gli agenti hanno accertato che il 43enne si era recato sul posto a bordo della propria autovettura. La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire un cacciavite custodito nella tasca dei pantaloni dell’uomo; ulteriori quattro cacciaviti, un coltello a scatto con lama di 7 cm e un car jump starter (avviatore d’emergenza per veicoli) all’interno di uno zaino riposto nella sua auto; quattro carte di debito e quattro tessere sanitarie intestate ad altri.

​Non avendo l’uomo fornito alcuna giustificazione plausibile circa il possesso dei documenti e delle carte di pagamento, l’intero materiale e l’attrezzatura sono stati sottoposti a sequestro per presunta provenienza illecita.

​Su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

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