IL SALENTO TRA CAPOLAVORI DI ARTE E SEGRETI, L’ESPERIENZA DI GALATINA: CLASSIC TOUR VENERDI’ 21 AGOSTO

(Rdl) ______________ Un appuntamento per passeggiare per le strade di Galatina, bella città barocca salentina, dal sapore di un viaggio immersivo ed esclusivo.

Storie, segreti e curiosità della Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, dei tesori nascosti del centro storico, di artigiani di città saranno svelati in un appuntamento imperdibile prima del rientro dalle vacanze, accompagnati da una guida turistica autorizzata nazionale.

Il Salento oltre il mare, territori da svelare ai viaggiatori e non solo che si chiedono cosa fare in Salento per chiudere in bellezza la stagione estiva, trovano risposta con quella che è stata inserita tra le migliori esperienze e tour in Puglia. Venerdì 21 agosto 2026 alle ore 18:30, le strade del centro storici di Galatina diventeranno le protagoniste del “Galatina Classic Tour”, un evento straordinario promosso ideato per svelare l’anima più autentica, colta e segreta di questa splendida cittadina salentina.

HERITAGE. CAPOLAVORO DEL GOTICO IN PUGLIA E NON SOLO.

Al centro dei migliori itinerari culturali in Salento, il tour offre l’imperdibile occasione di conoscere la maestosa Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, con il suo prezioso ciclo di affreschi secondo per estensione solo alla Basilica di San Francesco d’Assisi. Chi cerca cosa vedere a Galatina rimarrà estasiato di fronte a questo capolavoro assoluto dell’arte trecentesca, uno scrigno che vanta cicli di affreschi maestosi e di rara che hanno incantato illustri storici dell’arte del calibro di Vittorio Sgarbi, Philipe Daverio o divulgatori scientifici come Alberto Angela. Un’immersione visiva ed emotiva che lascia senza fiato chiunque alzi lo sguardo verso l’alto.

L’imperdibilità del “Galatina Classic Tour” è racchiusa nella sua capacità di stupire. L’itinerario non si limita ai percorsi convenzionali, ma si addentra in un Salento insolito e segreto. Un flâneur che sarà accompagnato da racconti avvincenti, per esplorare angoli nascosti, antichi cortili storici, soffermandosi sulle curiosità che l’architettura barocca o rococò dei palazzi nobiliari raccontano e scorci meno battuti, talmente intimi da risultare sconosciuti persino agli stessi abitanti del luogo. Un vero e proprio dietro le quinte della storia salentina per chi ama il lato più vero e nascosto dei luoghi, capaci di regalare anche foto ricordo da incorniciare.

Un’avventura nella bellezza urbana al calar del sole.

La luce di fine estate che accarezza la pietra leccese e i racconti sussurrati nei vicoli renderanno questa l’esperienza tra le più affascinanti di una vacanza in Salento. Il ricordo più bello, suggestivo e insolito da raccontare ad amici e colleghi al rientro a casa. A garantire un’esperienza di altissimo livello, immersiva e storicamente ineccepibile, la conduzione sarà affidata esclusivamente a una Guida Turistica autorizzata dalla Regione Puglia (Guida Nazionale), che trasformerà il tour in una narrazione appassionante a cielo aperto.

SCHEDA INFORMATIVA E DETTAGLI PRENOTAZIONI

• Data: Venerdì 21 Agosto 2026• Orario di Inizio: 18.30 – Durata: 1.30/2 ore• Punto di ritrovo: indicato al momento della conferma di prenotazione• Luoghi: Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, corti, facciate dei palazzi nobiliari e meraviglie del centro storico• Contributo: 15 euro

• Prenotazione Obbligatoria: anche con messaggio WhatsApp 339 345 3623

• Note: abbigliamento comodo, protezione solare e bottiglietta d’acqua

• A cura di: AIG – Associazione Imprese Galatinesi

Category: Costume e società