SCHIANTO NELLA NOTTE, GIOVANE DI NEVIANO MUORE IN TRAGICO INCIDENTE

(Rdl) _______________ Questo notte c’è stato un altro tragico incidente sulle strade salentine. Il bilancio è di un morto e di un ferito grave. E’ successo verso le 3 sulla provinciale che da Galatina porta a Galatone. La vittima è Christian Caggia, 23 anni, di Neviano.

Per cause ancora da accertare, lo scooter Piaggio che guidava e che si è scontrato con una moto Yamaha R7. L’impatto è stato violento e per lui fatale. A causa della gravità delle lesioni riportate, è porto sul colpo. L’altro centauro, anch’egli di 23 anni di Galatina, è stato portato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Indagini della Polizia Stradale in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità.

L’allarme è scattato poco dopo le 3. Per cause ancora tutte da accertare, si sono scontrati uno scooter Piaggio e una Yamaha R7. L’impatto è stato violentissimo e uno dei due mezzi ha preso fuoco, venendo completamente distrutto dalle fiamme.23enne ha perso la vita e un coetaneo è rimasto gravemente ferito in un violento incidente stradale avvenuto nella notte lungo la strada provinciale 47 Galatina-Galatone, nei pressi della centrale elettrica Terna.

L’allarme è scattato poco dopo le 3. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati uno scooter Piaggio e una Yamaha R7. L’impatto è stato violentissimo e uno dei due mezzi ha preso fuoco, venendo completamente distrutto dalle fiamme.

Ad avere la peggio è stato Christian Caggia, 23 anni, di Neviano: per il giovane, nonostante l’arrivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare e il personale sanitario ne ha constatato il decesso sul posto. L’altro giovane coinvolto, anche lui di 23 anni, è stato invece soccorso dagli operatori del 118 e trasferito in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. I rilievi e gli accertamenti sono affidati alla Polizia di Stato: sul posto anche gli agenti del Commissariato di Galatina. Le operazioni sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

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