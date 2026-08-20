SPACCIA AL CONCERTO MUSICALE, ARRESTATO A LECCE GIOVANE DI FASANO

(Rdl) __________________ Domenica scorsa 16 agosto – ma la notizia è stata data dalla Questura solo questa mattina – hanno arrestato un giovane di 26 anni di Fasano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

​Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti durante un evento musicale nella periferia di Lecce, in seguito alla segnalazione del personale addetto alla sicurezza di un giovane che si aggirava nei pressi delle toilette: dopo aver occultato un involucro nei pantaloni, ha cercato di disfarsene rapidamente all’interno della zona adibita ai servizi igienici.

​Una volta scoperto, il 26enne ha tentato la fuga aggredendo gli addetti alla security: ha colpito uno degli operatori con un pugno al viso ed ha provocato a un secondo addetto lesioni al torace e alla mano sinistra.

​Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce sono immediatamente intervenuti bloccando il giovane e mettendo l’area in sicurezza. Il recupero dell’involucro ha permesso di sequestrare 13,9 grammi di cocaina e 5,4 grammi di ketamina. Il ragazzo ha inoltre consegnato spontaneamente la somma di 125 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Si trova ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

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