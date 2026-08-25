banner ad
banner ad

CONIUGI CAMPANI IN VACANZA IN SALENTO MUOIONO NELLA NOTTE IN UN DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE

| 25 Agosto 2026 | 0 Comments

(Rdl) ________________ Drammatico incidente mortale questa notte sulla provinciale che da Salice Salentino porta a Veglie. Il bilancio è di due morti e un ferito.

Le due vittime sono Dario Serra, 51 anni e sua moglie Giovanna Serpi, 47 anni, di Nocera Superiore, in vacanza nel Salento.

Per cause ancora da accertare, la Fiat Panda su cui viaggiavano si è scontrata con una Mercedes A. L’impatto è stato fortissimo e per i due coniugi, morti sul colpo, si è rivelato fatale a causa della gravità dei gtraumi riportati.

L’altro conducente, un uomo di 41 anni di San Pietro Vernotico, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Indagini dei Carabinieri in corso per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

La Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’indagine.


   

Category: Cronaca

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«