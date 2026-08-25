CONIUGI CAMPANI IN VACANZA IN SALENTO MUOIONO NELLA NOTTE IN UN DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE

LA CITTA’ DI LECCE SI APPRESTA A FESTEGGIARE IL SUO SANT’ORONZO

di Maria Antonietta Vacca _______________ Tre giorni di festa, quattro secoli di storia e una città che nel suo Patrono ha affidato paure, speranze e memoria. C’è un momento in cui Lecce cambia volto Ci sono feste che appartengono a una città. Per i leccesi Sant’Oronzo è una di quelle. Quando arrivano i giorni di […]