ARRESTATO PER VIOLENZA SESSUALE, RAPINA ED ESTORSIONE A LECCE GIOVANE EGIZIANO RESIDENTE A BRINDISI

(Rdl) _________________ Agenti della Polizia di Stato di Lecce hanno arrestato un giovane di 22 anni, di nazionalità egiziana, residente nella provincia di Brindisi, ritenuto responsabile di violenza sessuale, rapina, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

​L’intervento è scaturito dalla denuncia presentata il 14 agosto scorso presso la Questura da una donna, la quale aveva raccontato che, mentre si trovava insieme al compagno nei pressi di un chiosco per la vendita di panini, un uomo, approfittando del temporaneo allontanamento del compagno, l’aveva prima palpeggiata e successivamente le aveva strappato la borsa contenente il telefono cellulare. Nel corso dell’aggressione, era stata scaraventata a terra e trascinata, riportando diverse escoriazioni, prima che l’intervento del compagno mettesse in fuga l’uomo verso la stazione ferroviaria.

​Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Lecce si sono attivate immediatamente. Decisivo è stato il tentativo della vittima di contattare il proprio smartphone: l’aggressore ha risposto alla chiamata proponendo la restituzione del telefono presso la stazione di Brindisi in cambio di 50 euro e di una prestazione sessuale.

​Predisposto un tempestivo servizio di appostamento, i poliziotti si sono diretti alla stazione ferroviaria di Brindisi, dove l’uomo è stato individuato e riconosciuto dalla vittima.

Alla vista degli agenti, il ventiduenne ha reagito con violenza, scagliandosi contro di loro a calci e pugni.

Una volta immobilizzato, è stato trasportato dal personale del 118 presso l’ospedale Perrino, dove gli accertamenti sanitari hanno evidenziato l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, mentre i poliziotti che hanno operato l’intervento hanno subito delle lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

​Informato dei fatti, il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha disposto il trasferimento del giovanein carcere, dove l’arresto è stato successivamente convalidato dal gip del Tribunale.

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