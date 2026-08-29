CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI NELLE PIU’ NOTE LOCALITA’ TURISTICHE SALENTINE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ______________

SALENTO, ESTATE BLINDATA GRAZIE AI SERVIZI DI CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO: INTENSIFICAZIONE DEI SERVIZI DEI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI MAGLIE NELLE LOCALITÀ TURISTICHE

Controlli straordinari e presenza capillare dei Carabinieri sul territorio salentino, con particolare attenzione anche al versante adriatico e alle principali località a vocazione turistica.

Prosegue l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dai Carabinieri della Compagnia di Maglie, guidata dal Maggiore Francesco Antonio Zaccaria, e delle Stazioni dipendenti, finalizzati a garantire una costante presenza dell’Arma e a rafforzare le condizioni di sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

L’attività continua a svilupparsi attraverso un articolato dispositivo di pattugliamenti e controlli, interessando in maniera particolare il versante adriatico del Salento, nonché le principali località turistiche ricadenti nella giurisdizione della Compagnia, con specifica attenzione alla zona di Otranto, meta che durante la stagione estiva registra un significativo incremento della presenza di visitatori.

Qui trova collocamento anche una delle novità di questa estate: il servizio di pattugliamento in bicicletta che vede i militari impegnati attivamente nel borgo antico dove è possibile operare con efficacia in quei luoghi di alta densità pedonale. I servizi sono orientati soprattutto alla prevenzione dei reati in genere, alla tutela della sicurezza della circolazione stradale e al controllo delle aree maggiormente frequentate, comprese quelle caratterizzate dalla presenza di esercizi pubblici, strutture ricettive, luoghi di aggregazione e località costiere.

Particolare attenzione viene inoltre rivolta ai fenomeni connessi alla cosiddetta “mala movida”, al rispetto delle norme in materia di sicurezza e ordine pubblico e alla prevenzione di condotte che possano arrecare disturbo alla collettività o mettere a rischio l’incolumità degli utenti della strada. Le pattuglie dell’Arma, supportate dai militari delle Stazioni presenti sul territorio, assicurano una presenza dinamica e capillare, con controlli effettuati sia lungo le principali arterie stradali sia nelle aree urbane e nelle zone costiere maggiormente interessate dai flussi turistici.

L’attività di prevenzione viene condotta anche attraverso il controllo di persone e veicoli, con particolare riguardo alle fasce orarie e alle zone ritenute maggiormente sensibili, allo scopo di contrastare eventuali condotte illecite e garantire una più efficace azione di prevenzione e sicurezza. Il complesso dispositivo, che ha visto sin ora l’impiego di 44 militari oltre a 12 unità ippomontate oltre che in bicicletta, ha consentito il controllo di oltre 100 autoveicoli e 130 persone.

Oltre a varie contravvenzioni al codice della strada, sono state ritirate anche due patenti di guida. Ispezionati anche esercizi commerciali tra cui bar, ristoranti e strutture ricettive e, in tale contesto, un gestore è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per aver destinato una struttura di somministrazione di alimenti e bevande ad attività di pubblico spettacolo e intrattenimento.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio è stato inoltre arrestato un giovane poiché ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre un altro, invece, è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di tali sostanze.

Il dispositivo predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Maglie si inserisce in una più ampia strategia di prossimità, volta ad assicurare, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza, una presenza costante e riconoscibile dei Carabinieri al servizio di residenti, operatori economici e turisti.

I servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni e saranno modulati in relazione all’andamento dei flussi turistici e alle esigenze di sicurezza delle diverse aree del territorio, attraverso l’impiego coordinato dei militari della Compagnia e delle Stazioni dipendenti.

L’obiettivo resta quello di garantire un’estate sicura nel Salento, rafforzando l’azione di prevenzione e assicurando una risposta tempestiva alle esigenze della comunità e di quanti scelgono il territorio salentino per le proprie vacanze.



Lecce, 29 agosto 2026.



Category: Cronaca