NUOVI INCARICHI ALLA FINANZA DI LECCE
Report del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce _______________
Il Tenente Colonnello Carlo Scupola è giunto alla sede di Lecce per assumere il comando del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza, in sostituzione del Colonnello t. SPEF Ortensia Fedeli, designata a un nuovo incarico alla sede.
Il neo Comandante, 41 anni originario della provincia di Lecce, laureato in Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria all’Università di Roma Tor Vergata, giunge dal II Reparto del Comando Generale del Corpo, ove è stato a capo di sezioni che si occupano della “Sicurezza delle Informazioni”.
Arruolato nel 2003, ha maturato una vasta esperienza in ambito operativo, ricoprendo incarichi di responsabilità presso diverse sedi tra cui il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brindisi, il Gruppo di Foggia e le Compagnie di Olbia e Ventimiglia.
Il Comandante Provinciale di Lecce, Gen. B. Stefano Ciotti, ha formulato all’Ufficiale neo assegnato i più cordiali auguri con l’auspicio di un efficace lavoro ai fini del rispetto della legalità, corrispondendo pienamente alle istanze avanzate dalle Istituzioni e dalla collettività nei confronti della Guardia di finanza.
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