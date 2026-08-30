A LEQUILE IN FIAMME L’ECOCENTRO / NOTIZIE E COMMENTI SUCCESSIVI
(Rdl) ________________ A mezzogiorno di oggi, domenica 30 agosto 2026, l’incendio, scoppiato da ieri pomeriggio, non è stato ancora completamente domato, e questo nonostante l’impegno e il coraggio, senza soluzione di continuità per tutte queste ore, dei Vigili del Fuoco, intervenuti in maniera massiccia, oltre a uomini e mezzi della Protezione Civile, Croce Rossa, Aeronautica Militare ed Esercito Italiano.
Si è trattato di un intervento per varie ragioni tecniche complicato e la priorità è stata data giustamente in primo luogo a circoscrivere le fiamme. Rimangono attivi focolai all’interno della vasta zona interessata, un fronte di circa dodicimila metri quadri di rifiuti, soprattutto plastica, stoccati, oltre alla zona dei parcheggi e di altre strutture collegate. Ingenti i danni: l’impianto è distrutto, numerosi mezzi distrutti anch’essi dalle fiamme.
Manca ancora una comunicazione delle autorità competenti sulla qualità dell’aria non solo a Lequile, ma tutti gli altri comuni limitrofi, interessati dai fumi sprigionatisi dall’incendio: la competenza è dell’Arpa, l’Agenzia per l’Ambiente della Regione Puglia.
Sulle cause di quanto accaduto, indagano i Carabinieri, la Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’indagine.
Intanto testimonianze attendibili raccontano che i roghi non siano scoppiati all’interno della struttura, bensì nelle zone boschive adiacenti e da esse siano arrivate poi all’ Ecocentro.
Dato di mera cronaca: a parte gli anni precedenti, la zona boschiva era stata già interessata da incendi agli inizi di questo mese di agosto 2026, per cui il sindaco di Lequile Vincenzo Carlà aveva parlato di deliberata matrice dolosa. Un allarme, un vero e proprio grido di dolore, rimasto inascoltato.
__________________
L’APPROFONDIMENTO nel nostro articolo del 5 agosto scorso
LA RICERCA nel nostro articolo di ieri
Category: Cronaca
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ALLA CITTADINANZA: INCENDIO SUL TERRITORIO DI LEQUILE – AGGIORNAMENTO DEL 30.08.2026 ORE 15.00
Si informa la cittadinanza che oggi, 30 agosto 2026, alle ore 11:32, si è riunito il CCS – Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Lecce al quale hanno preso parte il Vice Sindaco e il Comandante della Polizia Locale di Galatina, la Prefettura di Lecce, i Vigili del Fuoco di Lecce, ARPA Puglia, l’ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione e i Sindaci dei Comuni di Lequile, San Donato di Lecce e Copertino.
Durante la riunione sono state condivise le seguenti informazioni e le misure da seguire a solo scopo precauzionale.
ATTIVITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO
L’incendio è ancora in corso, ma risulta notevolmente ridimensionato rispetto alla giornata di ieri.
I Vigili del Fuoco continuano a operare sul luogo dell’incendio per il definitivo spegnimento e la messa in sicurezza dell’area.
ATTIVITÀ DELL’ASL LECCE
L’ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione ha comunicato l’avvio delle attività di campionamento delle acque e del suolo, finalizzate al monitoraggio ambientale delle aree interessate.
I risultati dei campionamenti saranno comunicati e diffusi non appena disponibili, presumibilmente nel corso dei prossimi giorni.
RACCOMANDAZIONI PRECAUZIONALI DELL’ASL LECCE
In attesa degli esiti ufficiali delle attività di monitoraggio, l’ASL Lecce raccomanda alla popolazione, a scopo esclusivamente precauzionale:
non consumare prodotti provenienti da coltivazioni e allevamenti delle aree potenzialmente interessate dalla ricaduta dei fumi, sino a nuove indicazioni;
non utilizzare acqua proveniente da pozzi per uso potabile, alimentare, irriguo o per l’abbeveraggio degli animali, sino a nuove comunicazioni;
è sconsigliato lo stazionamento di persone all’aperto e quindi lo svolgimento di manifestazioni nei territori comunali dove si è avvertito un maggiore impatto dell’evento;
mantenere chiuse porte e finestre esclusivamente in presenza di fumo o nelle aree direttamente esposte alle ricadute dell’incendio;
ATTIVITÀ DI ARPA PUGLIA
Nel corso del CCS, ARPA Puglia ha comunicato:
che è stata esclusa la presenza di amianto;
che è in corso la verifica dell’impatto dell’incendio anche sul territorio di Galatina, attraverso i dati rilevati dalle due centraline fisse già presenti sui siti di: “Galatina – Colacem”; “Galatina ITC-La Porta”;
che gli esiti delle analisi sui campioni d’aria prelevati mediante strumenti ad alto volume, nonché quelli relativi ai campioni rilevati dalle centraline installate in prossimità dell’incendio, saranno comunicati in tempi brevi, non appena disponibili.
Le indicazioni diffuse hanno carattere solo precauzionale e saranno aggiornate sulla base dei risultati ufficiali trasmessi dai competenti enti preposti.
Seguiranno tempestivi aggiornamenti attraverso i canali istituzionali del Comune di Galatina non appena ci saranno nuove riunioni e/o comunicazioni ufficiali
Città di Galatina.
In relazione alle notizie di stampa diffuse sui recenti eventi incendiari che hanno interessato anche l’impianto per lo stoccaggio, la selezione e il recupero di rifiuti differenziati di Lequile, gli Avvocati Giuseppe Bonsegna e Michele Bonsegna, quali difensori rispettivamente per le società Ecotecnica S.r.l. ed Ecorisorse S.r.l., intendono precisare quanto segue.
Dai primi elementi e dalle immagini disponibili, l’incendio si è sviluppato nell’area boschiva esterna al sito, propagandosi successivamente verso l’interno della struttura autorizzata per lo stoccaggio, selezione e recupero di rifiuti differenziati.
I dipendenti presenti hanno tempestivamente allertato i soccorsi e, nell’attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco, si sono adoperati con i presidi antincendio in dotazione per contenere l’avanzamento del fuoco finché le condizioni di sicurezza lo hanno consentito, ponendo in essere ogni misura possibile per limitare i danni.
Le Società rappresentate sono a completa disposizione delle Autorità competenti e stanno fornendo la massima collaborazione per la ricostruzione puntuale dei fatti e per l’accertamento delle cause dell’evento, attualmente in corso di verifica.
Avv. Giuseppe Bonsegna
Avv. Michele Bonsegna