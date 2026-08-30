A LEQUILE IN FIAMME L’ECOCENTRO / NOTIZIE E COMMENTI SUCCESSIVI

(Rdl) ________________ A mezzogiorno di oggi, domenica 30 agosto 2026, l’incendio, scoppiato da ieri pomeriggio, non è stato ancora completamente domato, e questo nonostante l’impegno e il coraggio, senza soluzione di continuità per tutte queste ore, dei Vigili del Fuoco, intervenuti in maniera massiccia, oltre a uomini e mezzi della Protezione Civile, Croce Rossa, Aeronautica Militare ed Esercito Italiano.

Si è trattato di un intervento per varie ragioni tecniche complicato e la priorità è stata data giustamente in primo luogo a circoscrivere le fiamme. Rimangono attivi focolai all’interno della vasta zona interessata, un fronte di circa dodicimila metri quadri di rifiuti, soprattutto plastica, stoccati, oltre alla zona dei parcheggi e di altre strutture collegate. Ingenti i danni: l’impianto è distrutto, numerosi mezzi distrutti anch’essi dalle fiamme.

Manca ancora una comunicazione delle autorità competenti sulla qualità dell’aria non solo a Lequile, ma tutti gli altri comuni limitrofi, interessati dai fumi sprigionatisi dall’incendio: la competenza è dell’Arpa, l’Agenzia per l’Ambiente della Regione Puglia.

Sulle cause di quanto accaduto, indagano i Carabinieri, la Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’indagine.

Intanto testimonianze attendibili raccontano che i roghi non siano scoppiati all’interno della struttura, bensì nelle zone boschive adiacenti e da esse siano arrivate poi all’ Ecocentro.

Dato di mera cronaca: a parte gli anni precedenti, la zona boschiva era stata già interessata da incendi agli inizi di questo mese di agosto 2026, per cui il sindaco di Lequile Vincenzo Carlà aveva parlato di deliberata matrice dolosa. Un allarme, un vero e proprio grido di dolore, rimasto inascoltato.

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L’APPROFONDIMENTO nel nostro articolo del 5 agosto scorso

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

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