INFERNO DI FUOCO NEL SALENTO: VASTO INCENDIO A LEQUILE, IN FIAMME L’AREA DELL’ECOCENTRO. NUBE NERA VISIBILE A CHILOMETRI DI DISTANZA

Rdl_______Un vasto e spaventoso incendio sta interessando in queste ore il territorio di Lequile. Le fiamme hanno coinvolto l’area nei pressi dell’Ecocentro gestito da Ecotecnica, a ridosso della strada statale 101, dando origine a una gigantesca colonna di fumo nero visibile a grande distanza.

Una situazione di forte emergenza, il fuoco si è propagato rapidamente e ha richiesto un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. Sul posto sono impegnate numerose squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da mezzi e rinforzi provenienti anche da altri comandi, oltre alla Protezione Civile e alle altre forze impegnate nella gestione dell’emergenza. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. La preoccupazione è alta soprattutto per l’enorme quantità di fumo sprigionata dall’incendio. Secondo le prime informazioni, il rogo ha interessato anche materiali presenti nell’impianto, mentre le autorità stanno monitorando la situazione e valutando tutte le possibili conseguenze.

Il Comune di Lequile ha attivato il Centro Operativo Comunale per seguire l’emergenza. L’incendio ha provocato anche pesanti ripercussioni sulla viabilità lungo la SS 101, dove il fumo ha creato condizioni di pericolo e disagi alla circolazione, rendendo necessarie limitazioni e deviazioni del traffico durante le fasi più critiche dell’emergenza.

Dalle immagini che giungono dalla zona si comprende tutta la drammaticità della situazione: mezzi dei Vigili del Fuoco schierati, sirene accese e, sullo sfondo, un cielo completamente oscurato da una densa nube di fumo, illuminata dal bagliore delle fiamme.

Restano ancora da accertare con precisione le cause dell’incendio. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area proseguono senza sosta e nelle prossime ore saranno fondamentali gli aggiornamenti ufficiali sull’evoluzione del rogo, sull’eventuale coinvolgimento dell’impianto e sui possibili provvedimenti a tutela della popolazione.

Una giornata drammatica per il Salento, come abbiamo riportato nel nostro precedente articolo, già alle prese con numerosi incendi in diverse zone della provincia di Lecce.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

Foto: Vigili del Fuoco

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