DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 30 AGOSTO 2026

Buongiorno!

Oggi è domenica 30 agosto 2026.

La Chiesa festeggia San Pietro Eremita.

Siamo alla fine del mese, ormai: l’ estate sta finendo… Anche questa particolarmente intensa per caldo e afa. Almeno per il calendario e la meteorologia. Qui nel Salento però ci saranno ancora molte occasioni per andare in spiaggia e fare il bagno.

1991. Come oggi, trentacinque anni fa, nel pieno disfacimento dell’ Urss, l’Azerbaigian dichiara l’indipendenza dall’Unione Sovietica.

Sempre come oggi e sempre trentacinque anni fa nel 1991, a Tokyo, ai campionati mondiali di atletica leggera, Mike Powell stabilisce il nuovo record di salto in lungo con 8,95. Record tuttora imbattuto. Il precedente record, di un altro atleta americano, Bob Beamon, era di 8,90, e durava da 23 anni, dal 1968, dalle olimpiadi di Città del Messico.

Proverbio salentino: COMU SPIENDI MANGI

Molto usato dai negozianti, specie nei mercatini. Non bisogna lamentarsi degli acquisti fatti al risparmio, la qualità si paga.

Category: Costume e società