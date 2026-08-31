I SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA POLIZIA DI STATO NEL SALENTO. A LIDO MARINI UN ARRESTO PER SPACCIO

Report della Questura di Lecce _________________

Consuntivo attività dal 24 al 30 agosto 26. La Polizia di Stato intensifica la presenza a Lecce e provincia. Quasi 3.000 persone identificate. Arresto per spaccio di stupefacenti a Ugento.

​Continuano i servizi straordinari di prevenzione e controllo della Polizia di Stato disposti dal Questore della Provincia di Lecce, Dr. Giampietro Lionetti, volti a garantire la sicurezza pubblica nei centri urbani e lungo la fascia costiera della Provincia di Lecce.

​Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati nell’ultima settimana in occasione dei festeggiamenti dedicati al Santo Patrono a Lecce, la Polizia di Stato ha schierato un capillare dispositivo di sicurezza su tutto il territorio provinciale.

​Le operazioni si sono snodate in maniera incessante sia nel capoluogo salentino sia nelle principali località balneari per contrastare ogni forma di illegalità diffusa, lo spaccio di stupefacenti e le violazioni amministrative.

Complessivamente, i controlli settimanali straordinari hanno consentito di identificare 2.958 persone e di effettuare verifiche su 1.191 veicoli.

​In particolare, nel pomeriggio di venerdì, intorno alle ore 15:00, le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale”, impegnate nel pattugliamento della località Lido Marini (marina di Ugento), hanno sorpreso in flagranza un giovane mentre cedeva della sostanza stupefacente.

​Gli agenti hanno notato un uomo fermo accanto a un’autovettura intento a effettuare uno scambio sospetto con il conducente seduto all’interno del veicolo: del denaro in cambio di un involucro contenente del materiale di colore verde. L’intervento immediato dei poliziotti ha consentito di bloccare entrambi i soggetti.

​Dai successivi accertamenti, il presunto pusher è stato identificato in un 27enne di Gagliano del Capo, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto alla misura della libertà vigilata. All’interno della bustina appena ceduta vi era marijuana, subito sottoposta a sequestro insieme al denaro provento dello scambio.

​La successiva perquisizione personale e del veicolo ha permesso di rinvenire ulteriori due involucri contenenti circa 7 grammi della medesima sostanza, un bilancino di precisione, la somma in contanti di 255 euro ritenuta provento dell’attività illecita e, nello spazio tra i sedili anteriori e a portata di mano, un pugnale di tipo militare della lunghezza complessiva di 34 centimetri.

​L’operazione si è poi estesa all’abitazione dell’uomo, dove è stato rinvenuto e sequestrato un ulteriore quantitativo di circa 70 grammi di marijuana.

​Accompagnato negli uffici del Commissariato P.S. di Taurisano per le formalità di rito, il 27enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

​Su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Porto Cesareo: controlli integrati sul litorale e verifica delle attività amministrative.

​I servizi straordinari si sono estesi anche alla marina di Porto Cesareo, dove nella fascia oraria 19:00 – 01:00 è stato attuato un dispositivo congiunto tra il Reparto Prevenzione Crimine, il personale del Commissariato di P.S. di Nardò e la Polizia Locale.

​Nel corso dell’attività è stata elevata una sanzione al Codice della Strada per guida senza patente, è stato controllato un soggetto sottoposto all’obbligo di dimora, con conseguente segnalazione all’Ufficio Misure di Prevenzione della Questura.

​Sono stati svolti controlli amministrativi presso un’attività di pubblico intrattenimento, con la formale richiesta al titolare di esibire l’intera documentazione di rito (SCIA d’esercizio e sanitaria, impatto acustico, occupazione suolo pubblico e relativo contratto).

​La Polizia di Stato confermerà anche nelle prossime settimane l’elevata intensità dei servizi di controllo del territorio, a garanzia della sicurezza dei cittadini residenti e dei numerosi turisti che affollano il Salento.

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Lecce, 31 agosto 2026

Category: Costume e società