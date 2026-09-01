AHI CHE MALEN! LA ROMA TRAVOLGE IL LECCE

(Rdl) ___________________ La Roma, la squadra più forte, più in condizione e meglio messa in campo vista in queste due prime giornate di campionato, travolge il Lecce, in una partita senza storia.

Divario tecnico e qualitativo a parte, la squadra di casa ci ha messo del suo: ha regalato con un disimpegno difensivo scellerato la palla del vantaggio romanista dopo pochi minuti; è apparsa nettamente inadeguata a interpretare la gara, sempre in ritardo sui palloni e sempre in difficoltà, se non in imbarazzo, senza grinta, senza cattiveria; ha clamorosamente sprecato – ancora un gol mangiato da Guebbels, e dai… – l’unica azione offensiva pericolosa costruita, che avrebbe portato se non altro, non certo a riaprire la partita, visto il divario in campo, ma almeno a dare un po’ di fiducia e di coraggio un po’ a tutti quanti.

Questa l’analisi in sintesi estrema della redazione di leccecronaca.it

“Mi prendo la responsabilità di questa sconfitta e di questo brutto primo tempo. Abbiamo perso contro una squadra forte, ma non siamo mai entrati in partita” – è la valutazione fatta a caldo negli spogliatoi da Eusebio Di Francesco – “Il piano gara non è andato come avremmo voluto. C’erano scelte che si legavano a quanto visto dalla Roma con la Fiorentina e a quanto fatto da noi a Venezia. L’avevo preparata tutta la settimana così. Ero convinto ci potesse dare dei vantaggi, non è stato così e mi assumo le mie responsabilità”.

“Questi ragazzi sono straordinari, sapevo di avere un gruppo di valore e che bastava mettere qualcuno forte per alzare ulteriormente l’asticella” – è la valutazione di Gian Piero Gasperini –

“Quando è stato il momento giusto, siamo partiti. E’ un gruppo con tanti giocatori, direi tutti, che hanno una caratteristica importante. Non so bene chi, ma una volta qualcuno mi ha insegnato, dicendomi, che il giocatore è fatto prima di testa e cuore e poi di muscoli. E questi hanno sia la testa, sia il cuore. Quindi i muscoli e la qualità vengono dopo“.

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IL TABELLINO

Lecce: Falcone, Ndaba, Gaspar, Siebert, Veiga, Gorter (46′ Maleh), Coulibaly, Tiago Gabriel (46′ N’Dri), Pierotti (72′ Fatah), Geubbels, Ngom (72′ Ilic).

A disposizione: Bleve, Penev, Dembélé, Fofana, Stulic, Berisha, Gandelman, Esteban, Gallo, Scott, Laerke. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Roma: Svilar, Cristante, Malen (67′ Castro), Kone (67′ Pisilli), Soulé (60′ Mora), Dybala (84′ De Roon), Hermoso, Mancini, Wesley (60′ Molina), Lulli, Ghilardi.

A disposizione: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Balerdi. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: 4’ Malen, 23’ Malen, 25’ Soulé, 65’ st Mora



Ammoniti: 9’ Malen, 90 Ilic

Spettatori: 27.031 di cui 22.765 abbonati

Arbitro: Daniele Chiffi Padova



Prossima partita – terza giornata – a Cagliari lunedì 7 settembre alle 18.30.

Oggi martedì 1 settembre alle ore 20.00 si chiude il calciomercato.

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