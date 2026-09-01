ARRIVA JOEL MONTEIRO, VIA LECCE VIA!
(Rdl) _____________ L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joel Monteiro dal BSC Young Boys.
L’esterno offensivo svizzero classe 1999, che vestirà la maglia numero 99, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per l’anno successivo. ____________
Joel Monteiro, 27 anni, nato a Sion, quindi di nazionalità svizzera, ma anche con cittadinanza portoghese, arriva a Lecce per dare maggiore incisività al reparto offensivo giallorosso, che sembra anche quest’anno in difficoltà.
Nelle ultime tre stagioni è stato titolare nello Young Boys, squadra ambiziosa del campionato svizzero e anche fino a ieri, con tre presenze ad agosto e un gol, prima delle visite mediche di questa mattina e della firma del contratto che lo lega al Lecce.
Valore di mercato 3.500.000, quindi l’acquisto più importante fatto in questa sessione. ________________
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