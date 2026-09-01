INCENDIO A LEQUILE, SCATTA IL PIANO SICUREZZA: VIA ALLE ANALISI DEI TERRENI IN SCUOLE E PARCHI PUBBLICI

mv._______A seguito del vasto incendio divampato lo scorso 29 agosto nella pineta e nel centro comprensoriale locale, il Comune di Lequile corre ai ripari per tutelare la salute pubblica. Dalla mattinata odierna, i tecnici della LabSel, ditta accreditata per le analisi chimico-fisiche e microbiologiche ambientali, sono al lavoro per prelevare campioni di terreno e fogliame. Le operazioni di monitoraggio interessano oltre dieci punti nevralgici distribuiti a raggiera su tutto il territorio comunale, inclusi i cortili degli istituti scolastici, le piazze e i parchi pubblici di Lequile e delle frazioni di Dragoni e Paladini.

La decisione è stata presa d’urgenza dall’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Carlà, con l’obiettivo di accertare eventuali ricadute inquinanti legate ai fumi del rogo. “Già da ieri abbiamo dato mandato agli uffici di incaricare una ditta specializzata per verificare la salubrità dei terreni”, ha dichiarato il primo cittadino durante un sopralluogo nel cortile della scuola Sandro Pertini. “I risultati ci saranno forniti nei prossimi giorni; abbiamo chiesto alla ditta la massima celerità per avere dati certi sui rischi ambientali”.

Nel frattempo l’attenzione resta alta anche sul fronte della qualità dell’aria, attualmente monitorata dalle centraline dell’Arpa. I primissimi dati ambientali sono al centro del tavolo tecnico convocato in videoconferenza dalla Prefettura, a cui partecipano tutti gli amministratori dei comuni interessati dalla nube di fumo.

Sul campo, intanto, le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area non conoscono sosta. Per sostenere i Vigili del Fuoco impegnati a domare i focolai, l’amministrazione comunale e i volontari della Protezione Civile di Lequile stanno garantendo un costante rifornimento di acqua fresca e supporto logistico. Un’iniziativa, – ci comunica l’addetto stampa del Comune Carmen Mancarella – che ha spinto il viceprefetto di Lecce, Paola Marino, a inviare una nota di ringraziamento ufficiale al sindaco Carlà, elogiando “il tempestivo e prezioso supporto logistico offerto e la garantita reidratazione dei Vigili del Fuoco”, definendo la collaborazione del Comune “un contributo fondamentale per la gestione dell’emergenza e la salvaguardia del territorio”.

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