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(Rdl) _______________ Ieri pomeriggio c’è stato un altro incidente stradale mortale sulle strade salentine, nei pressi di Francavilla Fontana. La vittima è Davide Martellotti, 19 anni appena compiuti.

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto KTM che guidava e si è schiantato su un albro di ulivo ai margini della carreggiata. L’impatto è stato violento e per lui fatale. A causa della gravità delle lesioni riportate, è porto sul colpo.

All’esito delle indagini dei Carabinieri, il pm di turno presso la Repubblica di Brindisi ha dato il nulla osta per i funerali dello sfortunato ragazzo.

Category: Cronaca