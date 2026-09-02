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AIKIDO: al via i corsi del Maestro Melcore: dalla meditazione a San Cataldo alle lezioni a Lecce e San Donato

| 2 Settembre 2026 | 0 Comments

gm_______L’armonia tra mente, corpo e ambiente circostante ha fatto da cornice alla prima lezione dell’anno accademico 2026/2027 di Aikido, svoltasi ieri sera sul suggestivo lungomare di San Cataldo. Sotto la guida del Maestro Valerio Melcore, gli allievi del dojo “Il Cavaliere” hanno inaugurato il nuovo percorso marziale non con la forza, ma con la consapevolezza: la pratica si è aperta infatti con la meditazione e la respirazione focale (tanden), radici fondamentali per centrare lo spirito e trovare il proprio asse prima ancora di muovere il corpo.

L’allenamento è poi fluito naturalmente nell’esecuzione dei kata con il  (il bastone in legno dei Samurai) e nei combattimenti a coppie, dove l’arma smette di essere un oggetto per diventare una pura estensione dell’intenzione umana. Attraverso lo studio dei movimenti base con il bokken (la spada di legno) e l’applicazione delle tecniche a mani nude basate sulle dinamiche di schivata ed elusione (taisabaki), i praticanti hanno esplorato la vera essenza dell’Aikido: non la sopraffazione o la distruzione dell’avversario, ma la continua ricerca dell’equilibrio, del controllo e della pacificazione del conflitto.

Da oggi, questo percorso di evoluzione interiore e fisica prosegue al coperto. La via dell’Aikido è un sentiero universale: le lezioni sono aperte a bambini, ragazzi, donne e uomini di qualsiasi età, poiché la tecnica si adatta alla persona, e non viceversa. Come incoraggiamento a intraprendere questa disciplina, tutti coloro che formalizzeranno l’iscrizione entro il 15 settembre riceveranno in omaggio un , simbolo dell’impegno e della rettitudine del praticante.
Da oggi vi aspettiamo sul tatami nelle nostre sedi. Non importa l’età o l’esperienza pregressa: c’è un posto per tutti, bambini/e, ragazzi/e, donne e uomini di qualsiasi età, per iniziare un percorso di rispetto, difesa ed evoluzione personale. Siete tutti invitati a venire a trovarci.

🎁 Dono di benvenuto: Inizia il tuo cammino con lo strumento giusto. Iscriviti entro il 15 settembre e riceverai in omaggio il tuo  personale.

Sedi e Orari dei Corsi

SedeIndirizzoGiorniOrarioCategoria
LeccePalestra Athlon, Via Puccini 32Lunedì, Mercoledì, Venerdì19:30 – 21:30Adulti e Ragazzi
LeccePalestra Athlon, Via Puccini 32Lunedì, Mercoledì, Venerdì19:30 – 20:30Bambini
San DonatoCentro di Arte Visiva e GestualeMartedì, Giovedì17:00 – 19:00Tutti

Category: Costume e società

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