TARANTO AL CENTRO DEL MEDITERRANEO: LO SPORT RACCONTA UNA CITTA’ CHE RISCOPRE LA SUA IDENTITÀ

(Rdl) ________________ Lo staff di Copertino Sport Channel ha seguito sabato 29 agosto le gare di triathlon maschile e femminile dei XX Giochi del Mediterraneo. Interviste, emozioni e sport internazionale in una città che, grazie ai Giochi, sta vivendo una straordinaria occasione di rilancio e di racconto della propria identità.

C’è un modo diverso di raccontare i grandi eventi sportivi. Non soltanto attraverso i risultati, le medaglie e le classifiche, ma provando a cogliere ciò che resta intorno e oltre la competizione: le persone, i luoghi, l’entusiasmo del pubblico e soprattutto la capacità di un territorio di mostrarsi al mondo.

È con questo spirito che, nella giornata di sabato 29 agosto, l’intero staff di Copertino Sport Channel è stato a Taranto per seguire da vicino le gare di triathlon maschile e femminile nell’ambito dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

Una giornata intensa e particolarmente significativa, vissuta a contatto con atleti, dirigenti federali e protagonisti di una manifestazione che sta trasformando Taranto, per alcuni giorni, in uno dei grandi punti di incontro dello sport internazionale.

I Giochi, in programma dal 21 agosto al 3 settembre, coinvolgono migliaia di atleti provenienti da 26 Paesi, 33 discipline e numerose sedi sportive del territorio pugliese. Già alla vigilia della manifestazione erano stati superati i 100mila biglietti venduti, mentre le strutture ricettive della città hanno registrato il tutto esaurito: numeri che raccontano concretamente la capacità attrattiva dell’evento. Nel corso della giornata, la troupe di Copertino Sport Channel ha avuto l’opportunità di intervistare alcuni importanti esponenti della FITRI – Federazione Italiana Triathlon, raccogliendo testimonianze e riflessioni sul movimento sportivo e sul valore di una manifestazione internazionale come quella di Taranto.

Tra gli ospiti intervistati, la vicepresidente Caterina Vacchi, la consigliera nazionale Martina Abate Russo, atleta paralimpica e figura di particolare rilievo per il messaggio di inclusione che lo sport porta con sé, e il vincitore della medaglia d’argento Euan De Nigro, protagonista della competizione.

Ma la giornata tarantina ha offerto soprattutto una conferma: i Giochi del Mediterraneo non stanno rappresentando soltanto una successione di gare.Taranto sta vivendo questi giorni come una grande occasione per riaffermare la propria presenza e la propria identità nel cuore del Mediterraneo. Una città dalla storia millenaria, affacciata tra Mar Grande e Mar Piccolo, conosciuta proprio come la Città dei Due Mari, che i Giochi stanno contribuendo a raccontare attraverso una narrazione nuova, fatta di mare, sport, accoglienza, cultura e futuro. Non è casuale che anche l’identità visiva dell’evento sia stata costruita richiamando simboli cittadini e il profondo rapporto di Taranto con il Mediterraneo. Ed è probabilmente proprio qui il risultato più importante della manifestazione.

Per troppo tempo Taranto è stata raccontata quasi esclusivamente attraverso le sue emergenze e le sue contraddizioni. I Giochi stanno invece offrendo la possibilità di mostrare un’altra immagine della città: quella delle sue bellezze, del suo patrimonio, della sua capacità organizzativa e dell’accoglienza di un intero territorio.Lo sport, dunque, come strumento di competizione ma anche di promozione territoriale e identità.

Le gare sono affiancate da un vasto programma di iniziative culturali e di intrattenimento, mentre il Fan Village è diventato uno spazio di incontro per cittadini e visitatori. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è proprio quello di utilizzare la manifestazione per offrire una diversa narrazione di Taranto e valorizzarne le potenzialità.

E poi c’è il tema dell’eredità.

Gli investimenti e gli interventi realizzati in occasione dei Giochi hanno riguardato anche impianti e spazi destinati a rimanere patrimonio della città. Il PalaMazzola, il campo da basket 3×3 della Villa Peripato e il nuovo Parco Urbano della Salinella sono alcuni degli interventi che testimoniano come l’appuntamento internazionale possa rappresentare un’occasione per guardare oltre la conclusione delle gare. Per Copertino Sport Channel essere presenti a Taranto ha significato quindi raccontare lo sport da vicino, incontrarne i protagonisti e portare le telecamere dentro una manifestazione di straordinario rilievo.

Ma ha significato anche osservare una città in movimento.

Una città che, grazie ai Giochi del Mediterraneo, sta riscoprendo la forza della propria immagine e la centralità della sua posizione geografica e culturale. Taranto non è soltanto la città che ospita le competizioni: in questi giorni è parte integrante del messaggio stesso dei Giochi, ponte naturale tra popoli, culture e Paesi che si affacciano sullo stesso mare.

E forse è proprio questa una delle immagini più belle lasciate dalla giornata del 29 agosto: atleti provenienti da nazioni diverse, dirigenti, pubblico, giornalisti e operatori riuniti attorno allo stesso linguaggio universale, quello dello sport.Il triathlon ha assegnato le sue medaglie.

Ma Taranto, in questi giorni, sembra aver conquistato qualcosa di più importante: l’occasione di raccontarsi al Mediterraneo e al mondo con una voce nuova, senza rinnegare la propria storia, ma guardando con maggiore fiducia al futuro. E Copertino Sport Channel continuerà a raccontare questa grande avventura, attraverso le immagini, le interviste e le voci dei suoi protagonisti.

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