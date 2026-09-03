CORSI QUALIFICATI PER POTER LAVORARE IN SCUOLE, UFFICI PUBBLICI E AZIENDE
Corso OAC – Operatore Amministrativo Contabile
Qualificati per lavorare in uffici pubblici, scuole, aziende e strutture private!
Utile per valorizzare il curriculum, graduatorie ATA, concorsi e opportunità lavorative.
Corso online da 300 ore
Via Leuca 61, Castromediano (LE)
393 84 88 205
ufficiosegreteriak@gmail.com
Investi nelle tue competenze. Apri nuove porte al tuo futuro!
#OAC#QualificaProfessionale#PersonaleATA#Online#Formazione#Concorsi#Graduatorie#Lecce
Category: Costume e società, Cronaca, Cultura