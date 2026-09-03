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CORSI QUALIFICATI PER POTER LAVORARE IN SCUOLE, UFFICI PUBBLICI E AZIENDE

| 3 Settembre 2026 | 0 Comments

Corso OAC – Operatore Amministrativo Contabile

Qualificati per lavorare in uffici pubblici, scuole, aziende e strutture private!

Utile per valorizzare il curriculum, graduatorie ATA, concorsi e opportunità lavorative.

Corso online da 300 ore

Via Leuca 61, Castromediano (LE)

393 84 88 205

ufficiosegreteriak@gmail.com

Investi nelle tue competenze. Apri nuove porte al tuo futuro!

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Category: Costume e società, Cronaca, Cultura

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