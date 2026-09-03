FAGGIANO, LITIGIO IN FAMIGLIA DEGENERA IN AGGRESSIONE A COLPI DI ASCIA

(Rdl) ________________ Questa notte a Faggiano i Carabinieri di Manduria, intervenuti per una lite in famiglia degenerata in violenza, hanno arrestato in flagranza di reato un anziano di 80 anni con l’accusa di tentato omicidio. Si trova ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Taranto.



Nella ricostruzione dei militari, quando il litigio per futili motivi è degerato, l’aggressore avrebbe impugnato un’ascia e avrebbe tentato di colpire un parente, un uomo di 59 anni. Quest’ultimo, nel tentativo di proteggersi e di evitare di essere raggiunto al volto, avrebbe sollevato una mano, riportando una ferita, per poi scappare per raggiungere la propria abitazione e mettersi al sicuro.

Ma la situazione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, non si sarebbe conclusa con la fuga della vittima.

L’anziano, infatti, avrebbe infatti raggiunto il parente avrebbe iniziato a colpire ripetutamente con l’ascia la porta d’ingresso, rivolgendogli pure pesanti minacce di morte.

Una situazione di forte tensione, interrotta dall’arrivo dei Carabinieri. I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno proceduto a disarmare l’anziano e a mettere in sicurezza l’area, evitando che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

La vittima è stata curata per la ferita riportata all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto; l’aggressore, come detto, è stato posto agli arresti domiciliari.

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