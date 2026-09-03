PREVENIRE, CONOSCERE, PROTEGGERE: LA NUOVA GESTIONE DEL RISCHIO PER IL DIPENDENTE PUBBLICO NEL 2026

Conoscere le nuove regole della Legge 01/2026 non basta, da sola, a proteggere un dipendente pubblico dal rischio professionale. Serve un metodo che tenga insieme tre azioni distinte: prevenire le situazioni che possono generare una contestazione, conoscere davvero i confini della propria responsabilità e predisporre una protezione patrimoniale per la parte di rischio che nessuna norma elimina del tutto.

Su quest’ultimo punto, broker specializzati come RCPolizza.it permettono di confrontare le soluzioni assicurative dedicate ai dipendenti pubblici, sempre da valutare in base alle garanzie, ai massimali e alle esclusioni del singolo contratto.

Prevenire: la legge indica cosa mette (e cosa non mette) al riparo

La riforma esclude la colpa grave quando il dipendente ha agito seguendo un orientamento giurisprudenziale prevalente, un parere reso da un’autorità competente o un atto già sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Tradotto in pratica: richiedere un parere prima di un atto delicato, documentare l’istruttoria, verificare se il provvedimento rientra tra quelli sottoponibili a visto preventivo non sono più solo buone prassi, ma strumenti che la legge stessa riconosce come rilevanti per escludere la responsabilità.

Conoscere: confini più netti, applicabili da subito

La colpa grave oggi è tipizzata — violazione manifesta di norme, travisamento dei fatti, contrasto palese con gli atti del procedimento — e il risarcimento ha un tetto, pari al minore tra il 30% del danno accertato e il doppio della retribuzione annua lorda del dipendente. Le nuove regole si applicano anche ai procedimenti già pendenti al 22 gennaio 2026: chi ha un giudizio in corso davanti alla Corte dei conti viene valutato già secondo i nuovi parametri. Conoscere questi confini prima che si presenti una contestazione è ciò che permette di distinguere un errore fisiologico da una condotta davvero rilevante.

Proteggere: cosa copre in concreto una polizza per colpa grave

Una polizza patrimoniale per dipendenti pubblici copre le somme che l’assicurato è chiamato a pagare, direttamente o in via di rivalsa, all’ente di appartenenza o a terzi per fatti commessi con colpa grave — sia per la gestione di valori e beni pubblici (responsabilità amministrativo-contabile), sia per incarichi tecnici come quello di RUP o progettista (responsabilità tecnica). Un vincolo pratico da conoscere: la polizza va stipulata direttamente dal dipendente, perché la legge 244/2007 dichiara nullo qualunque contratto assicurativo sottoscritto dall’ente pubblico per conto del proprio personale, anche quando è il dipendente a sostenerne il costo. Garanzie, massimale e retroattività sono le variabili su cui vale la pena confrontare più proposte prima di scegliere.

Tre leve, non tre fasi separate

Prevenzione, conoscenza e protezione non si susseguono nel tempo: lavorano insieme. La prima riduce le occasioni di contestazione, la seconda permette di riconoscerle quando si presentano, la terza copre ciò che resta comunque fuori controllo. Nel 2026 è questa combinazione, più della sola lettura della norma, a fare la differenza per chi lavora nella Pubblica Amministrazione.

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