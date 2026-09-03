TARANTO, CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA SUL LAVORO IN NERO

(Rdl) _________________ Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno individuato 23 lavoratori “in nero” e 6 “irregolari”, a Taranto città, Grottaglie, Massafra, Martina Franca e Manduria.

Gli interventi hanno riguardato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali ristoranti, bar, macellerie, strutture alberghiere e negozi di abbigliamento.

All’esito dei controlli eseguiti, sono stati segnalati al competente Ispettorato Territoriale cinque datori di lavoro, responsabili dell’utilizzo di manodopera in nero, per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività commerciale.

Dal Comando Provinciale di Taranto viene sottolineato il fatto che “l’impegno della Guardia di Finanza nel contrastare l’economia sommersa rimane fermo e costante. Questo fenomeno, infatti, provoca danni significativi all’intero sistema economico nazionale, poiché sottrae importanti risorse all’Erario, compromette gli interessi dei lavoratori, spesso soggetti a sfruttamento, e mina la leale e sana competizione tra le imprese che operano nel rispetto della legalità“.

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