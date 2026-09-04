TARANTO, CENTRALE DI SPACCIO IN UN ALLOGGIO OCCUPATO ABUSIVAMENTE

(Rdl) ___________________ Martedì scorso 1 settembre – ma la notizia è stata resa nota solo oggi – , i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 53 anni e un giovane di 26 anni, entrambi di Taranto, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di invasione di edifici destinati a uso pubblico.

L’operazione è scattata nell’ambito di una perquisizione personale e domiciliare eseguita all’interno di un alloggio di edilizia popolare che, secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, sarebbe stato occupato abusivamente dai due uomini.

Durante i controlli, i Carabinieri hanno inoltre scoperto una serie di accorgimenti predisposti, secondo l’ipotesi investigativa, per rendere più difficoltoso l’intervento delle forze dell’ordine. L’abitazione risultava alimentata mediante un allaccio abusivo alla rete elettrica ed era dotata di un sistema di videosorveglianza.

La perquisizione ha portato al rinvenimento di complessivi 10 grammi di di cocaina e 162 grammi di eroina.

L’uomo si trova ora in carcere, il giovane ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

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