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UN ALTRO ANZIANO MORTO IN VACANZA

| 4 Settembre 2026 | 0 Comments

(Rdl) ________________

Un altro caso della ormai lunga serie di persone anziane stroncate sulle spiagge salentine da un malore improvviso, dovuto presumibilmente all’affaticamento del corpo per il grande caldo. Un fenomeno, certo, di ogni estate, ma che quest’anno è più frequente del solito, come documentano le notizie di cronaca che abbiamo dato nelle ultime settimane.

Questa mattina a Specchiolla (nella foto), marina di Carovigno, è stato trovato morto un turista francese di 69 anni, del quale non sono state rese note le generalità, in vacanza nel Salento: era all’interno del suo camper dove soggiornava.

Category: Cronaca

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