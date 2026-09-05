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ALTRO INCIDENTE STRADALE MORTALE

| 5 Settembre 2026 | 0 Comments

(Rdl) _______________ Ieri sera c’è stato un altro incidente mortale sulle strade salentine, nei pressi di Veglie. La vittima è Diego Metrangolo, 47 anni, di Carmiano.

Per cause ancora da accertare, la moto che guidava si è scontrata con una Peugeot 3008. L’impatto è stato violento e per lui fatale. A causa della gravità delle lesioni riportate, è porto sul colpo.

Indagini dei Carabinieri in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità.

In queste ore in molti sui social stanno ricordando lo sfortunato giovane: “Mancherai tanto. Mancherà il tuo cuore nobile“.

Category: Cronaca

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