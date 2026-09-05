GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE DELLA “Bay Race 2026” A PORTO CESAREO, UNA SFIDA CHE PUNTA A CONQUISTARE IL SALENTO

(Rdl) ________________ Sport, mare, adrenalina e promozione del territorio. Si è svolta oggi a Porto Cesareo la prima edizione della “Bay Race 2026”, un evento sportivo innovativo che ha portato nella splendida cornice della baia cesarina una sfida unica nel suo genere.

Diciotto atleti si sono dati appuntamento in Piazza Nazario Sauro, trasformata per l’occasione in un vero e proprio “palazzetto dello sport naturale”, per cimentarsi in una gara multidisciplinare articolata in tre prove: 1 chilometro di nuoto, 1,5 chilometri di corsa e 1 chilometro di SUP, lo stand up paddle. Un mix di discipline sportive che ha reso l’iniziativa particolarmente originale e che, nelle intenzioni degli organizzatori, potrebbe rappresentare un vero unicum nel panorama sportivo, oggetto di prossimo e immediato progetto da brevettare.

L’evento è stato organizzato dalla ASD Military Training Academy di Lecce, presieduta da Alfio Castelli, in collaborazione con l’Associazione Diportisti di Porto Cesareo, presieduta da Vincenzo Mighali, con il patrocinio del Comune di Porto Cesareo.

“Vedere realizzata questa prima edizione – dichiara Alessandro Trono, ideatore del progetto – è per me motivo di grande soddisfazione. Bay Race è un progetto che potrà caratterizzare sportivamente le estati del Salento richiamando l’attenzione degli atleti alla ricerca di nuove formule multidisciplinari”.

Alla manifestazione era presente anche il sindaco Francesco Schito, che ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa e per la possibilità di accogliere a Porto Cesareo un evento capace di unire sport, spettacolo e valorizzazione del territorio.

«È bellissimo vedere lo sport vivere così il nostro territorio», ha sottolineato il primo cittadino in un messaggio pubblicato al termine della manifestazione, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della giornata.

Il sindaco ha inoltre rivolto un saluto al consigliere comunale incaricato allo Sport Gianluca Peluso, augurandogli tante soddisfazioni per il lavoro svolto insieme a quanti collaborano alla realizzazione delle iniziative sportive sul territorio.

La Bay Race potrebbe dunque diventare un appuntamento destinato a crescere e a caratterizzare le estati salentine. La particolarità della formula, infatti, unita allo scenario naturale di Porto Cesareo, offre importanti potenzialità non soltanto dal punto di vista agonistico, ma anche promozionale e turistico.Il mare, la baia, il centro cittadino e la possibilità di praticare diverse discipline in un’unica competizione rappresentano infatti gli elementi distintivi di una manifestazione che potrebbe richiamare, nelle prossime edizioni, un numero sempre maggiore di atleti e appassionati.

Una prima edizione che lascia dunque ben sperare per il futuro.

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