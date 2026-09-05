DOMANI, DOMENICA 6 SETTEMBRE A SAN CATALDO “LA NOTTE DELLE ARTI MARZIALI” Il dojo Aikido Lecce Il Cavaliere diretto dal Maestro Valerio Melcore parteciperà all’evento

gm_______Magia e Sport sotto le Stelle: Arriva “La Notte delle Arti Marziali” a San Cataldo.

Domani sera, domenica 6 settembre 2026, il Lungomare Amerigo Vespucci di San Cataldo (Lecce) si trasformerà in un grande dojo a cielo aperto per ospitare l’atteso evento “La Notte delle Arti Marziali”. A partire dalle ore 20:00, l’atmosfera suggestiva della costa salentina e la brezza marina faranno da cornice a una serata indimenticabile all’insegna del movimento, della disciplina e della crescita personale.

L’iniziativa non è concepita solo come una spettacolare esibizione, ma come un vero e proprio incontro interattivo con la cittadinanza. Genitori, bambini e ragazzi avranno infatti l’opportunità unica di conoscere da vicino e provare in prima persona diverse discipline. L’obiettivo principale della manifestazione è proprio quello di aiutare le famiglie a decidere quale attività far praticare ai propri figli per il prossimo anno sportivo.Durante tutta la serata,

i Maestri qualificati e riconosciuti dal CONI saranno a completa disposizione del pubblico. Attraverso prove pratiche e dialoghi con le famiglie, i docenti guideranno i più giovani nella scoperta delle proprie attitudini, consigliando il percorso marziale più adatto a ciascuno.

Come recita il bellissimo e profondo motto riportato sulla locandina ufficiale dell’evento (che potete ammirare nel file “aikido-notte arti marziali.jpg”), “Lo sport unisce, rispetta, fa crescere”. Le arti marziali, infatti, non sono solo tecniche di difesa, ma vere e proprie scuole di vita che si fondano su quattro pilastri fondamentali, celebrati in questa iniziativa: Disciplina, Coraggio, Armonia e Inclusione.

Dal karate all’aikido, dal judo fino ad arrivare ad altre antiche pratiche come il tiro con l’arco, l’offerta sarà ricca e variegata.

L’evento è reso possibile grazie alla sinergia di numerose associazioni, team e dojo del territorio, uniti dalla passione e dalla volontà di trasmettere i sani valori dello sport alle nuove generazioni.

L’invito è aperto a tutti:

appassionati, curiosi e soprattutto famiglie. Vi aspettiamo numerosi domani sera, a partire dalle ore 20:00, sul Lungomare di San Cataldo. Venite a vivere in prima persona la Notte delle Arti Marziali e a scegliere insieme ai Maestri il cammino sportivo ideale per i vostri figli!

Category: Costume e società