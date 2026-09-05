SUCCESSO AD ARNESANO PER LE GIORNATE DELLO SPORT. Grande entusiasmo per le dimostrazioni del dojo leccese e per i giovani atleti. L’assessore Gerardi annuncia novità per il prossimo anno.

GM________Dal 2 al 4 settembre si sono svolte ad Arnesano tre intense giornate dedicate allo sport, al benessere, all’amicizia e al divertimento. Ieri pomeriggio, all’interno del Parco Urbano del Rione Riesci, diverse associazioni sportive hanno animato la kermesse dando vita a svariate discipline e coinvolgendo, fino a tarda sera, i tanti giovani e adulti accorsi per l’occasione.

A destare particolare curiosità tra il pubblico è stata l’esibizione degli allievi della scuola di Aikido di Lecce, il dojo “Il Cavaliere“, diretta dal Maestro Valerio Melcore. I veri protagonisti sul campo sono stati tre giovanissimi quindicenni — Eva, Giuseppe e Gianmarco — che hanno dato ampia dimostrazione della loro capacità di padroneggiare la disciplina. I ragazzi si sono distinti non solo nell’esecuzione delle tecniche di difesa a mani nude, ma anche nel maneggio esperto del jō e del bokken (rispettivamente il bastone e la spada di legno tipici della tradizione dei Samurai).



Il Maestro, dopo aver ringraziato pubblicamente il sindaco di Arnesano Emanuele Solazzo e l’assessore allo sport Roberto Gerardi, ha salutato i presenti invitandoli a scendere direttamente sul bel manto erboso per provare la pratica.

L’invito è stato subito colto con entusiasmo: una piacevole sorpresa è arrivata dalla giovanissima Martina, che ha voluto cimentarsi spontaneamente sperimentando alcune tecniche di questa elegantissima arte marziale.

Un nutrito gruppo di persone ha poi continuato a seguire la lezione aperta. Un interesse del tutto particolare è stato espresso dal Comandante della Polizia Municipale, la dott.ssa Anna Lisa Greco, che ha promesso di partecipare al corso di quest’anno in programma nella sede di via Puccini 32 a Lecce. I bulli e i malintenzionati di Arnesano, insomma, sono avvisati.

A tracciare il bilancio e guardare al futuro è stato l’assessore allo Sport Roberto Gerardi: «Per il prossimo anno contiamo sulla presenza, oltre alle tante associazioni sportive presenti quest’anno, di un’ampia rappresentanza del mondo delle Arti Marziali». L’assessore ha inoltre confermato che «il maestro di Aikido Valerio Melcore ha già dato la propria disponibilità, non solo a partecipare ma ad invitare altri amici che praticano diverse discipline marziali».

Quello di ieri si è rivelato un bellissimo pomeriggio all’insegna dello sport e della comunità, dove ognuno ha avuto l’opportunità di mettersi in gioco e provare le discipline che più lo incuriosivano.

Category: Costume e società