(Rdl) _________________ Lunedì 31 agosto scorso (ma la notizia è stata resa nota solo oggi), a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini e di successivi mirati accertamenti di polizia giudiziaria predisposti dal Questore di Brindisi Aurelio Montaruli, agenti della Polizia di Stato hanno identificato e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica un giovane di Mesagne di 30 anni, ritenuto responsabile del reato di accensioni ed esplosioni pericolose, per aver esploso fuochi d’artificio in luogo pubblico senza la prescritta licenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, con l’aggravante di aver agito in presenza di un cospicuo numero di persone radunatasi nelle immediate vicinanze.

Nello specifico, nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto scorsi, nel pieno della movida del centro storico, l’indagato ha acceso e fatto esplodere fuochi pirotecnici a conclusione dei festeggiamenti per un compleanno, senza essere provvisto di qualsiasi autorizzazione.

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